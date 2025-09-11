Projeto da Fiocruz sobre Chikungunya é apresentado em Anastácio

O atendimento do projeto está sendo realizado na ESF Alfredo Garcia
Divulgação/ Prefeitura de Anastácio
A Administração Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), iniciou em Anastácio o projeto “Desvendando as complicações da Chikungunya através da medicina de precisão em Saúde Pública: um estudo integrado de epidemiologia e patogênese”.
Como parte das atividades, foi realizado na noite de ontem (10), na Câmara Municipal, um bate-papo sobre prevenção e combate às complicações da Chikungunya. A ação contou com a participação da pesquisadora Viviane Sampaio e do infectologista Kevan Akrami, ambos da Fiocruz, além do secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga.
O encontro teve a presença da população e abordou a identificação de sintomas, medidas de prevenção e possíveis complicações relacionadas à doença. Também foi aberto espaço para esclarecimento de dúvidas com os especialistas.
O atendimento do projeto está sendo realizado na ESF Alfredo Garcia, destinado a pessoas com suspeita de infecção aguda por arbovírus e ao acompanhamento dos pacientes que participaram da primeira etapa do estudo, realizada no ano passado.
A unidade funciona das 7h às 11h e das 13h às 17h. Pessoas com dificuldade de locomoção podem solicitar transporte gratuito junto ao enfermeiro da unidade de referência.
