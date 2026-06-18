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Anastácio

Projeto de Cinoterapia do CEAME-TEA realiza nova sessão com cães em Anastácio

Atividade desenvolvida em parceria com o 7º Batalhão da Polícia Militar promove estimulação cognitiva e sensorial para pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde

Da redação

Publicado em 18/06/2026 às 09:12

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Divulgação/Prefeitura de Anastácio

Na manhã de quarta-feira (17), foi realizada mais uma sessão do Projeto de Cinoterapia, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio, por meio do CEAME-TEA, em parceria com o 7º Batalhão da Polícia Militar, através do Canil Setorial.

A cinoterapia, modalidade de terapia assistida por animais, contribui para o desenvolvimento e o bem-estar dos pacientes. Durante a atividade, os participantes tiveram contato com os cães e participaram de circuitos preparados pela equipe, com foco na estimulação cognitiva e sensorial, promovendo aprendizado, interação e momentos de alegria.

O secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, destacou a importância da continuidade do Projeto de Cinoterapia para o desenvolvimento dos pacientes atendidos pelo CEAME-TEA. Ele ressaltou que a parceria com a Polícia Militar tem sido fundamental para o sucesso da iniciativa, que proporciona benefícios terapêuticos significativos aos participantes.

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