Projeto de Cinoterapia do CEAME-TEA realiza nova sessão com cães em Anastácio

Atividade desenvolvida em parceria com o 7º Batalhão da Polícia Militar promove estimulação cognitiva e sensorial para pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde
Divulgação/Prefeitura de Anastácio
Na manhã de quarta-feira (17), foi realizada mais uma sessão do Projeto de Cinoterapia, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio, por meio do CEAME-TEA, em parceria com o 7º Batalhão da Polícia Militar, através do Canil Setorial.
A cinoterapia, modalidade de terapia assistida por animais, contribui para o desenvolvimento e o bem-estar dos pacientes. Durante a atividade, os participantes tiveram contato com os cães e participaram de circuitos preparados pela equipe, com foco na estimulação cognitiva e sensorial, promovendo aprendizado, interação e momentos de alegria.
O secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, destacou a importância da continuidade do Projeto de Cinoterapia para o desenvolvimento dos pacientes atendidos pelo CEAME-TEA. Ele ressaltou que a parceria com a Polícia Militar tem sido fundamental para o sucesso da iniciativa, que proporciona benefícios terapêuticos significativos aos participantes.
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