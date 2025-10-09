Projeto de RPG Educativo de Anastácio vence prêmio de Melhor Projeto do fundamental

Divulgação/ IFMS

Combinando criatividade, interdisciplinaridade e uma abordagem inovadora para o ensino, o projeto “Aventuras Matemáticas e Literárias: Aprendizagem Interdisciplinar com Metodologia RPG com Foco no SAEB” conquistou o primeiro lugar na categoria Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, Linguística e Artes (Ensino Fundamental) em premiação da Feira de Ciência e Tecnologia do IFMS de Aquidauana.



Desenvolvido por estudantes da Escola Cívico-Militar Maria Correa Dias, da cidade de Anastácio (MS), o projeto recebeu o título de Melhor Projeto do Ensino Fundamental, se destacando entre dezenas de propostas.



A equipe vencedora é formada pelas professoras orientadoras Letícia de Lima e Larissa Serafim Medeiros e pelos estudantes: Miguel Esgote Rodrigues, Nicolas Alves Weis, Pietro Araújo de Arruda e Rainara Gabriele de Oliveira. Com orientação pedagógica e apoio da escola, os jovens criaram uma proposta que une os conteúdos das disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa em uma experiência narrativa baseada em RPG (Role-Playing Game) — um jogo de interpretação de papéis em que os participantes assumem personagens e tomam decisões em um universo ficcional.







Aprender jogando: o poder do RPG na sala de aula



A proposta partiu de um objetivo claro: melhorar o desempenho dos alunos nas avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), promovendo o engajamento por meio da ludicidade. Ao adotarem a metodologia de RPG, os alunos criaram mundos fictícios onde desafios matemáticos e literários precisavam ser resolvidos para que os personagens avançassem em suas jornadas.



Esses desafios foram baseados nos descritores e habilidades cobradas nas avaliações do SAEB, o que garantiu que o aprendizado estivesse alinhado com as diretrizes educacionais nacionais. Os participantes também desenvolveram habilidades socioemocionais, como trabalho em equipe, empatia, resolução de problemas e pensamento crítico.



O prêmio reconhece a excelência e inovação do projeto, que se destaca por sua abordagem interdisciplinar e pelo uso de metodologias ativas no ensino fundamental.



Orgulho para Anastácio



O reconhecimento coloca a Escola Cívico-Militar Maria Correa Dias e a cidade de Anastácio em destaque no cenário educacional em pesquisas. A comunidade escolar comemorou a premiação com orgulho, vendo nela um reflexo do esforço coletivo em buscar novas formas de ensinar e aprender.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!