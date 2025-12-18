Acessibilidade

18 de Dezembro de 2025

Anastácio

Projeto Geladeira Literária é lançado no Fórum de Anastácio

Dr. Luciano Beladelli parabenizou a iniciativa do Estabelecimento Penal de Aquidauana que une natureza, cultura e conhecimento

Redação

18/12/2025

Atualizado em 18/12/2025 às 10:12

O Pantaneiro

Na tarde desta quarta-feira (17), o Fórum de Anastácio (MS) foi palco do lançamento do projeto Geladeira Literária – Aromas, Sabores e Saberes do Pantanal, uma iniciativa que alia literatura, identidade pantaneira e incentivo à leitura. O evento aconteceu na área externa do Fórum, em um agradável fim de tarde embalado pelo canto dos pássaros, cenário que reforçou o simbolismo do projeto ao integrar natureza e literatura.

Desenvolvido pelo Estabelecimento Penal de Aquidauana, o projeto tem como proposta principal democratizar o acesso aos livros, valorizando a cultura regional e estimulando a busca pelo conhecimento. A geladeira, customizada e transformada em biblioteca comunitária, ficará disponível para todas as pessoas que frequentam o fórum, incluindo servidores, colaboradores externos e o público em geral, que poderão retirar e compartilhar livros livremente.

O projeto já é considerado um grande sucesso na região. Atualmente, mais de 21 geladeiras literárias já foram implantadas nos municípios de Aquidauana e Anastácio, com destaque para a instalação em escolas, ampliando o alcance junto a crianças, jovens e educadores. Para o próximo ano, a iniciativa deve crescer ainda mais, de acordo com a Coordenadora do Projeto, a Policial Penal Eliane Medina, com outras 11 geladeiras já solicitadas, demonstrando a força e a aceitação da proposta.

Durante o lançamento, o Diretor do Foro da Comarca de Anastácio, Luciano Pedro Beladelli, destacou a relevância da iniciativa. Segundo ele, o projeto é grandioso por levar cultura e conhecimento para dentro de um espaço que, muitas vezes, está associado a decisões difíceis, como é o caso de um Fórum. "A presença da Geladeira Literária transforma o ambiente, tornando-o mais humano, acolhedor e acessível", complementou.

Na ocasião, para tornar o momento ainda mais inesquecível, foi plantada no jardim do Fórum de Anastácio, uma muda de Ipê-Rosa, ou Ipê roxo, como é mais conhecido.

O lançamento do projeto no Fórum de Anastácio reafirma o compromisso das instituições envolvidas com a educação, a cultura e a valorização da identidade pantaneira, mostrando que a literatura pode e deve ocupar todos os espaços, promovendo saberes, despertando curiosidades e aproximando pessoas.


