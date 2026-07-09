Projeto leva biblioteca em geladeira reciclada para escola de Piraputanga

Escola Municipal Antônio Santos Ribeiro, no distrito de Piraputanga, passa a contar com a Geladeira Literária / Divulgação

Alunos da Escola Municipal Antônio Santos Ribeiro, no distrito de Piraputanga, em Aquidauana, passaram a contar com um novo espaço de leitura desde a última quinta-feira (02). A unidade recebeu a "Geladeira Literária", projeto que reaproveita eletrodomésticos descartados para transformá-los em bibliotecas comunitárias, reunindo livros e revistas disponíveis gratuitamente para empréstimo e consulta.

A iniciativa é desenvolvida pelo Fórum da Comarca de Anastácio em parceria com a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário). As geladeiras são recuperadas e adaptadas por internos do Estabelecimento Penal de Aquidauana, que participam do projeto como parte das ações de ressocialização.

A entrega contou com a presença do juiz Luciano Beladelli - da Comarca de Anastácio - e da equipe responsável pela iniciativa. Durante a cerimônia, os estudantes prepararam apresentações musicais para marcar a inauguração do novo espaço.

Criado há quase três anos, o projeto já instalou 26 geladeiras literárias em escolas, centros de educação infantil, distritos rurais, aldeias indígenas, escolas pantaneiras e na Casa de Acolhimento. A iniciativa beneficia aproximadamente 10 mil pessoas nos municípios de Aquidauana, Anastácio, Miranda e Nioaque. A Geladeira Literária integra o projeto "Aromas, Sabores e Saberes do Pantanal", que reúne ações voltadas ao incentivo à leitura, educação ambiental e valorização da cultura regional.

Além das bibliotecas comunitárias, a iniciativa promove a distribuição de mudas de ipês produzidas pelos internos e atividades educativas voltadas à preservação ambiental e ao fortalecimento da identidade pantaneira.

"O projeto vai além da entrega de uma geladeira cheia de livros. Ele retira do meio ambiente um resíduo que seria descartado, promove a ressocialização de pessoas privadas de liberdade e leva conhecimento e cultura a quem passa a ter acesso às obras", afirma o juiz Luciano Beladelli.

Com idealização dos policiais penais do Estabelecimento Penal de Aquidauana, o projeto surgiu com a proposta de aproximar a comunidade das ações de ressocialização desenvolvidas na unidade prisional. Ao longo do tempo, a iniciativa conquistou novos parceiros e ampliou sua atuação em diferentes municípios da região.

"A Geladeira Literária nos surpreendeu porque transpôs essa muralha. Ela levou para fora do presídio o trabalho desenvolvido pelos internos e mostrou à comunidade que a ressocialização pode transformar vidas", afirma a policial penal Eliane Luz, uma das idealizadoras.

"Não imaginávamos que o projeto alcançaria essa dimensão. Percebemos que a educação é o caminho para promover essa mudança de paradigma", completa a policial Andreia Diniz.

Animação

Entre os estudantes, a chegada da biblioteca também foi recebida com entusiasmo. A aluna Stefane Pissurno, de 14 anos, destacou que a iniciativa pode despertar ainda mais o interesse pela leitura entre crianças e adolescentes.

"Achei essa ideia maravilhosa. É uma forma de incentivar as crianças a lerem, ampliar o vocabulário e despertar ainda mais o interesse pelos livros. A leitura ajuda muito na escola e faz diferença no nosso aprendizado", diz a adolescente.

Ao mesmo tempo, o projeto também proporciona uma oportunidade de qualificação aos internos responsáveis pela recuperação, pintura e adaptação das geladeiras. Um deles é William dos Santos, que vê na iniciativa uma chance de adquirir novos conhecimentos e recomeçar.

"Me sinto orgulhoso e feliz por saber que um trabalho feito por nós vai levar alegria e leitura para tantas crianças. Nem todo lugar oferece uma oportunidade como essa. Cada dia eu aprendo um pouco mais e isso me faz pensar no futuro e na vida que quero construir quando sair daqui", afirma.

*Fotos: Divulgação