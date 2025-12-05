Projeto Olhar Renovado atende mais 103 pessoas com óculos gratuitos em Anastácio

A iniciativa atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que têm prescrição médica para correção visual
O Olhar Renovado tem como objetivo reduzir as filas de espera por correção visual, melhorar o desempenho escolar e profissional dos beneficiados e garantir o acesso a um direito básico de saúde / Divulgação/Prefeitura de Anastácio
O Projeto Olhar Renovado, desenvolvido pela Prefeitura de Anastácio por meio da Secretaria de Saúde, realizou nesta sexta-feira, dia 5, mais uma etapa de atendimento à população. Durante a manhã, foram feitas as medições e a escolha dos óculos de grau por 103 novos beneficiários, que receberão os acessórios gratuitamente.
O secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, acompanhou os procedimentos e reforçou o compromisso da gestão com a saúde pública. “Estamos trabalhando para garantir que a saúde seja acessível a todos e o Olhar Renovado é um exemplo de política pública que muda realidades”, destacou.
A iniciativa atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que têm prescrição médica para correção visual. Todo o investimento é realizado com recursos próprios do município, e os óculos são entregues sem custo algum para o cidadão.
Somente em 2025, o projeto já contemplou quase mil pessoas, consolidando-se como uma ação de impacto direto na qualidade de vida da população, especialmente entre crianças, idosos e adultos que dependem do serviço público para o cuidado com a visão.
O Olhar Renovado tem como objetivo reduzir as filas de espera por correção visual, melhorar o desempenho escolar e profissional dos beneficiados e garantir o acesso a um direito básico de saúde. A previsão é que novos ciclos do projeto sejam realizados ao longo de 2026, mantendo a prioridade na saúde preventiva e na inclusão social por meio da assistência oftalmológica.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Droga é encontrada em pacotes dos Correios durante operação no MS
Polícia apreende 8 kg de droga em ônibus interestadual em Miranda
Droga é apreendida em presídio de Dois Irmãos do Buriti
Saúde
O município foi designado como município coordenador do PMAE na Região do Baixo Pantanal, assumindo um papel estratégico de apoio
Emocionante
Instituição de Ensino registrou um dos capítulos mais emocionantes de sua trajetória ao conquistar, de forma inédita, o título dos Jogos da Primavera na categoria Futsal Masculino Sub-17
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS