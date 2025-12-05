Acessibilidade

05 de Dezembro de 2025 • 19:26

Política pública

Projeto Olhar Renovado atende mais 103 pessoas com óculos gratuitos em Anastácio

A iniciativa atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que têm prescrição médica para correção visual

Da redação

Publicado em 05/12/2025 às 15:35

Atualizado em 05/12/2025 às 16:06

O Olhar Renovado tem como objetivo reduzir as filas de espera por correção visual, melhorar o desempenho escolar e profissional dos beneficiados e garantir o acesso a um direito básico de saúde / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

O Projeto Olhar Renovado, desenvolvido pela Prefeitura de Anastácio por meio da Secretaria de Saúde, realizou nesta sexta-feira, dia 5, mais uma etapa de atendimento à população. Durante a manhã, foram feitas as medições e a escolha dos óculos de grau por 103 novos beneficiários, que receberão os acessórios gratuitamente.

O secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, acompanhou os procedimentos e reforçou o compromisso da gestão com a saúde pública. “Estamos trabalhando para garantir que a saúde seja acessível a todos e o Olhar Renovado é um exemplo de política pública que muda realidades”, destacou.

A iniciativa atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que têm prescrição médica para correção visual. Todo o investimento é realizado com recursos próprios do município, e os óculos são entregues sem custo algum para o cidadão.

Somente em 2025, o projeto já contemplou quase mil pessoas, consolidando-se como uma ação de impacto direto na qualidade de vida da população, especialmente entre crianças, idosos e adultos que dependem do serviço público para o cuidado com a visão.

O Olhar Renovado tem como objetivo reduzir as filas de espera por correção visual, melhorar o desempenho escolar e profissional dos beneficiados e garantir o acesso a um direito básico de saúde. A previsão é que novos ciclos do projeto sejam realizados ao longo de 2026, mantendo a prioridade na saúde preventiva e na inclusão social por meio da assistência oftalmológica.

