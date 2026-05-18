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Saúde

Projeto Olhar Renovado entrega óculos de grau gratuitos a moradores de Anastácio

Initiativa atende pacientes do SUS com prescrição médica

Da redação

Publicado em 18/05/2026 às 07:31

Atualizado em 18/05/2026 às 07:32

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Divulgação/Prefeitura de Anastácio

Mensalmente, o Projeto Olhar Renovado segue transformando vidas e levando mais qualidade de vida à população de Anastácio. Nesta sexta-feira (15), moradores participaram da medição e escolha dos óculos de grau, entregues gratuitamente à comunidade. A ação aconteceu na ESF Arapongas e contou com a presença do secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, e da primeira-dama Valquíria Prates da Silva.

O projeto atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) mediante prescrição médica. Os óculos são adquiridos com recursos próprios do município e distribuídos sem custo aos beneficiários, garantindo mais cuidado, saúde visual e bem-estar à população.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a saúde pública e com a ampliação do acesso a serviços essenciais, especialmente para pessoas de baixa renda que dependem da rede pública. A Prefeitura de Anastácio informa que o projeto ocorre mensalmente e que os interessados devem procurar a unidade de saúde mais próxima para obter a prescrição médica e serem encaminhados ao programa. Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde.

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