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Projeto Olhar Renovado garante óculos gratuitos em Anastácio

Ação melhora qualidade de vida da população atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS)

Redação

Publicado em 21/06/2026 às 09:26

Atualizado em 21/06/2026 às 09:30

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O Projeto Olhar Renovado continua fazendo a diferença na vida de moradores de Anastácio ao oferecer acesso gratuito a óculos de grau para pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Nesta sexta-feira (19), mais uma etapa da iniciativa foi realizada, com a medição e a escolha das armações pelos beneficiários que receberão os óculos sem nenhum custo.

A ação integra as políticas públicas de saúde desenvolvidas pela Prefeitura de Anastácio e tem como objetivo ampliar o acesso aos cuidados com a visão, contribuindo para a qualidade de vida e o bem-estar da população.

Durante o atendimento, os participantes puderam escolher os modelos de óculos após avaliação e prescrição médica, etapa necessária para participação no programa. Os equipamentos são adquiridos com recursos próprios do município e entregues gratuitamente aos pacientes.

O secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, acompanhou os trabalhos e destacou a importância do projeto para garantir mais saúde visual aos moradores.

Segundo ele, iniciativas como o Olhar Renovado representam um investimento direto na qualidade de vida da população, permitindo que pessoas de diferentes faixas etárias tenham acesso a um item essencial para o dia a dia, os estudos e o trabalho.

Realizado mensalmente, o projeto tem beneficiado moradores que muitas vezes enfrentam dificuldades para adquirir óculos de grau. Com a iniciativa, a administração municipal busca assegurar que os pacientes atendidos pelo SUS tenham acesso ao tratamento adequado e aos recursos necessários para a correção visual.

Além de promover mais saúde, o programa contribui para a inclusão social, a melhoria do desempenho escolar e profissional e a autonomia dos beneficiários, reforçando o compromisso da gestão municipal com o cuidado contínuo e humanizado da população de Anastácio.

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