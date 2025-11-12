Projeto Olhar Renovado já beneficiou 800 moradores de Anastácio

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

O Projeto Olhar Renovado, desenvolvido pela Administração Municipal de Anastácio por meio da Secretaria de Saúde, já atendeu aproximadamente 800 pessoas desde o início de 2025, oferecendo acompanhamento oftalmológico e distribuição gratuita de óculos de grau para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).



A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso aos cuidados com a visão, especialmente para moradores que necessitam de correção visual e não têm condições de arcar com os custos. Os óculos são adquiridos com recursos próprios do município e entregues mediante prescrição médica.



Na terça-feira (11), a ação foi realizada na ESF Arapongas, onde 80 pacientes participaram da medição e escolheram entre 36 modelos disponíveis.



O secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, acompanhou o trabalho e reforçou que o projeto tem contribuído para garantir o atendimento oftalmológico da população, atendendo tanto à zona urbana quanto rural.



O Projeto Olhar Renovado segue em execução ao longo do ano, com novas etapas programadas para outras unidades de saúde do município, ampliando o alcance das ações de prevenção e tratamento voltadas à saúde ocular.

