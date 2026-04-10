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Saúde

Projeto Olhar Renovado realiza medição e escolha de óculos de grau gratuitos em Anastácio

Ação aconteceu na ESF Arapongas nesta sexta-feira, dia10, em iniciativa atende pacientes do SUS com recursos próprios do município

Da redação

Publicado em 10/04/2026 às 13:34

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O Projeto Olhar Renovado segue levando saúde e qualidade de vida à população de Anastácio. Nesta sexta-feira (10), moradores participaram da etapa de medição e escolha dos óculos de grau, que são entregues totalmente sem custo aos pacientes.

A ação aconteceu na ESF Arapongas e contou com as presenças do secretário de Saúde, João Fernando Guessy Braga, e da primeira-dama, Valquíria Prates da Silva, que acompanharam de perto o atendimento à comunidade.

O Projeto Olhar Renovado atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) mediante apresentação de prescrição médica. Os óculos são adquiridos com recursos próprios do município e distribuídos gratuitamente, garantindo mais saúde, bem-estar e qualidade de vida para a população.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a saúde pública e com o acesso a tratamentos oftalmológicos, especialmente para aqueles que não têm condições de arcar com os custos de exames e óculos por conta própria.

A Prefeitura de Anastácio destaca que o projeto segue em andamento e que novos mutirões e atendimentos devem ser realizados nas próximas semanas, beneficiando cada vez mais moradores da cidade e da zona rural.

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