Projeto PelotÃ£o EsperanÃ§a de AnastÃ¡cio tem 1Âª aula inaugural

Prefeitura de Anastácio

A aula inaugural do Projeto Pelotão Esperança de Anastácio, foi realizado na noite de segunda-feira (10).

A cerimônia aconteceu no auditório do 9º Batalhão de Engenharia de Combate “Batalhão Carlos Camisão” e marca o início das atividades que são realizadas com crianças e adolescentes de Anastácio neste ano de 2025.

Prestigiaram o Comandante do 9º BE Cmb Ten. Cel. Hélio Augusto Poli de Souza, o Presidente da Câmara de Vereadores Lincoln Pellicioni, a Secretária de Educação Veronice Terra e a Secretária de Assistência Social Mary Beltrão (representando o Prefeito Manoel Aparecido – Cido).