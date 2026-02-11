Acessibilidade

11 de Fevereiro de 2026 • 21:26

Cidadania

Projeto Pelotão Esperança de Anastácio abre inscrições para crianças de 8 a 12 anos

A programação inclui apoio na realização de tarefas escolares, incentivo à disciplina, vivência de atos cívico-militares

Da redação

Publicado em 11/02/2026 às 19:31

O Pelotão Esperança é reconhecido como um importante programa de formação cidadã / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

Estão abertas as inscrições para o Projeto Pelotão Esperança 2026, uma iniciativa que oferece atividades socioeducativas gratuitas para crianças em Anastácio. Os interessados devem procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) para realizar a matrícula, munidos de toda a documentação necessária.

Para efetivar a inscrição, os responsáveis precisam apresentar certidão de nascimento da criança, CPF, RG e NIS (Número de Identificação Social), comprovante de residência atualizado, carteira de vacinação em dia, declaração escolar e a documentação pessoal do responsável legal.

O projeto é voltado para crianças com idades entre 8 e 12 anos. As atividades acontecem de segunda a quinta-feira, no período vespertino, no 9° Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão. A programação inclui apoio na realização de tarefas escolares, incentivo à disciplina, vivência de atos cívico-militares e práticas esportivas, promovendo o desenvolvimento integral dos participantes. O Pelotão Esperança é reconhecido como um importante programa de formação cidadã, utilizando a parceria entre assistência social e instituição militar como ferramenta de inclusão e transformação social.

Serviço – Para mais informações sobre vagas, documentação e cronograma, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 3245-2307.

