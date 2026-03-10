Acessibilidade

10 de MarÃ§o de 2026 • 22:46

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
EducaÃ§Ã£o

Projeto PelotÃ£o EsperanÃ§a promove aula inaugural no 9º BatalhÃ£oÂ em Aquidauana

Iniciativa atende crianÃ§as e adolescentes com atividades educativas e formativas ao longo de 2026

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 10/03/2026 Ã s 19:29

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O PelotÃ£o EsperanÃ§a Ã© uma iniciativa que integra esforÃ§os da Ã¡rea social e das forÃ§as armadas para oferecer oportunidades de desenvolvimento a crianÃ§as e adolescentes / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de AnastÃ¡cio

O Projeto Pelotão Esperança realizou, na tarde desta segunda-feira (9), sua aula inaugural no auditório do 9º Batalhão de Engenharia de Combate "Batalhão Carlos Camisão", em Aquidauana. O evento reuniu crianças e adolescentes participantes do projeto, além de seus familiares, marcando o início oficial das atividades programadas para o ano de 2026.

Ao longo do ano, o Pelotão Esperança promoverá atividades educativas e formativas, incentivando disciplina, respeito e espírito de equipe entre os participantes. O projeto também estimula a participação ativa dos adolescentes em ações que contribuam para seu crescimento social e humano, fortalecendo valores fundamentais para a formação cidadã.

Prestigiaram a solenidade o comandante do 9º Batalhão de Engenharia de Combate, tenente-coronel Hélio Augusto Poli de Souza; a vice-prefeita de Anastácio, Maria Vital; a secretária de Assistência Social, Mary Beltrão; e os vereadores Vilma Ferreira, Aldo José e Joel Feta. A presença das autoridades demonstra o apoio institucional ao projeto e a importância da parceria entre o Exército Brasileiro e o poder público municipal.

O Pelotão Esperança é uma iniciativa que integra esforços da área social e das forças armadas para oferecer oportunidades de desenvolvimento a crianças e adolescentes, promovendo inclusão, cidadania e perspectivas de futuro.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

PolÃ­tica pÃºblica

AnastÃ¡cio institui ensino obrigatÃ³rio sobre prevenÃ§Ã£o Ã  violÃªncia contra a mulher

Oportunidade

Palestra sobre empreendedorismo feminino serÃ¡ realizada em AnastÃ¡cio

Policial

Homem procurado pela JustiÃ§a Ã© preso pela PolÃ­cia Militar em AnastÃ¡cio

O homem recebeu voz de prisÃ£o no Jardim CampanÃ¡rio e foi levado para a Delegacia de PolÃ­cia Civil de AnastÃ¡cio, onde ficou Ã  disposiÃ§Ã£o da JustiÃ§a.

Esporte

AnastÃ¡cio consagra trÃªs CampeÃµes Brasileiros no xadrez

Publicidade

Policial

Dois jovens sÃ£o presos por trÃ¡fico de drogas em Aquidauana

ÃšLTIMAS

SaÃºde

Bodoquena lanÃ§a grupo de corrida do programa Academia da SaÃºde

Primeira ediÃ§Ã£o do Movimenta Bodoquena ocorre na segunda-feira com inscriÃ§Ã£o solidÃ¡ria

Cultura em movimento

Segunda ediÃ§Ã£o do Shopping Show Rural deve movimentar Nioaque com programaÃ§Ã£o voltada ao agro

Evento ocorre de 8 a 11 de abril com rodeio, shows, workshops e vitrines tecnolÃ³gicas; expectativa Ã© reunir produtores e visitantes de toda a regiÃ£o

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo