Projeto PelotÃ£o EsperanÃ§a promove aula inaugural no 9º BatalhÃ£oÂ em Aquidauana

Iniciativa atende crianÃ§as e adolescentes com atividades educativas e formativas ao longo de 2026
O PelotÃ£o EsperanÃ§a Ã© uma iniciativa que integra esforÃ§os da Ã¡rea social e das forÃ§as armadas para oferecer oportunidades de desenvolvimento a crianÃ§as e adolescentes / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de AnastÃ¡cio
O Projeto Pelotão Esperança realizou, na tarde desta segunda-feira (9), sua aula inaugural no auditório do 9º Batalhão de Engenharia de Combate "Batalhão Carlos Camisão", em Aquidauana. O evento reuniu crianças e adolescentes participantes do projeto, além de seus familiares, marcando o início oficial das atividades programadas para o ano de 2026.
Ao longo do ano, o Pelotão Esperança promoverá atividades educativas e formativas, incentivando disciplina, respeito e espírito de equipe entre os participantes. O projeto também estimula a participação ativa dos adolescentes em ações que contribuam para seu crescimento social e humano, fortalecendo valores fundamentais para a formação cidadã.
Prestigiaram a solenidade o comandante do 9º Batalhão de Engenharia de Combate, tenente-coronel Hélio Augusto Poli de Souza; a vice-prefeita de Anastácio, Maria Vital; a secretária de Assistência Social, Mary Beltrão; e os vereadores Vilma Ferreira, Aldo José e Joel Feta. A presença das autoridades demonstra o apoio institucional ao projeto e a importância da parceria entre o Exército Brasileiro e o poder público municipal.
O Pelotão Esperança é uma iniciativa que integra esforços da área social e das forças armadas para oferecer oportunidades de desenvolvimento a crianças e adolescentes, promovendo inclusão, cidadania e perspectivas de futuro.
