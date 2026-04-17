Promotor de Justiça capacita agentes de saúde sobre ética e comprometimento em Anastácio

Encontro reuniu Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias para abordar postura profissional e qualidade no atendimento à população
A iniciativa também buscou fortalecer o vínculo entre os profissionais e a comunidade / Divulgação/Prefeitura de Anastácio
A Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio promoveu, na última quinta-feira (16), uma capacitação voltada aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), com foco em ética, comprometimento e qualidade no serviço público.
O encontro contou com a participação do promotor de Justiça da Comarca de Anastácio, doutor Marcos Martins de Brito, que conduziu a abordagem dos temas. Durante a palestra, o promotor reforçou a importância da postura profissional no atendimento à população, destacando os valores éticos que devem nortear a atuação dos servidores públicos, especialmente daqueles que atuam diretamente na ponta, em contato diário com as famílias.
A capacitação integra as ações da Secretaria Municipal de Saúde para qualificar continuamente as equipes que atuam na atenção primária e no controle de endemias, áreas essenciais para a promoção da saúde e prevenção de doenças no município. A iniciativa também buscou fortalecer o vínculo entre os profissionais e a comunidade, assegurando um atendimento mais humano, respeitoso e eficiente.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Trânsito
Vítima de 28 anos não usava capacete no momento do acidente
SUSTO
Máquina operava em força-tarefa de retirada de camalotes no parque; ninguém se feriu e trabalhos seguem normalmente
MEIO AMBIENTE
PMA confirmou que trata-se de um gato-mourisco, espécie silvestre de porte médio comum em diferentes regiões do Brasil.
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS