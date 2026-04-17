Promotor de Justiça capacita agentes de saúde sobre ética e comprometimento em Anastácio

A iniciativa também buscou fortalecer o vínculo entre os profissionais e a comunidade / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio promoveu, na última quinta-feira (16), uma capacitação voltada aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), com foco em ética, comprometimento e qualidade no serviço público.

O encontro contou com a participação do promotor de Justiça da Comarca de Anastácio, doutor Marcos Martins de Brito, que conduziu a abordagem dos temas. Durante a palestra, o promotor reforçou a importância da postura profissional no atendimento à população, destacando os valores éticos que devem nortear a atuação dos servidores públicos, especialmente daqueles que atuam diretamente na ponta, em contato diário com as famílias.

A capacitação integra as ações da Secretaria Municipal de Saúde para qualificar continuamente as equipes que atuam na atenção primária e no controle de endemias, áreas essenciais para a promoção da saúde e prevenção de doenças no município. A iniciativa também buscou fortalecer o vínculo entre os profissionais e a comunidade, assegurando um atendimento mais humano, respeitoso e eficiente.

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