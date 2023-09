Quase todos os bairros de Anastácio ficam sem água nesta quarta-feira

Quase toda a cidade será afetada / Ilustrativa

Nesta quarta-feira, dia 20, quase toda a cidade de Anastácio enfrentará a interrupção no fornecimento de água. A concessionária responsável pelo serviço, a Sanesul, informou que esse corte se deve à realização de um serviço emergencial de conserto na rede Adutora de água.

Praticamente toda a cidade será afetada por essa interrupção, com exceção dos bairros Vila Mariana, Cristo Rei e Jardim Independência. A Sanesul prevê regularizar o abastecimento de água até as 16 horas do mesmo dia.

A interrupção no fornecimento de água pode causar transtornos aos moradores, e a concessionária pede a compreensão da comunidade. Recomenda-se que os residentes afetados tomem medidas para minimizar os impactos, como o armazenamento de água para atividades essenciais.

A Sanesul reforçou em nota que esse serviço é fundamental para garantir a qualidade e a eficiência do sistema de abastecimento de água a longo prazo.