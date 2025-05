Quatro são detidos com fios furtados em Anastácio

Viatura da PM / Polícia Militar de Aquidauana, Divulgação

Quatro homens foram detidos na manhã da última terça-feira (6) em Anastácio, após serem flagrados transportando cerca de 420 metros de fios elétricos, supostamente furtados. A ocorrência foi atendida por uma equipe do 7º Batalhão da Polícia Militar, acionada por meio de denúncia anônima.



Segundo o relato, os suspeitos estariam retirando os fios de maneira suspeita em determinado ponto da cidade. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram os quatro indivíduos em um veículo GM Celta prata, com uma carretinha acoplada onde estavam os rolos de fios.



Os homens apresentaram um documento que alegavam ser uma autorização para retirada do material. No entanto, conforme informado por um dos denunciantes, a autorização seria falsa — o que levantou suspeitas imediatas da equipe policial.



Diante das inconsistências e da suspeita de furto, os quatro foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde foram apresentados à autoridade policial, junto com os fios apreendidos, para as providências cabíveis.



A Polícia Civil investiga a autenticidade do documento apresentado e a origem do material apreendido.