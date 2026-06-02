Queda de moto deixa duas mulheres feridas em Anastácio

Divulgação

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado por volta das 17h51 de segunda-feira 1º, para atender uma ocorrência de sinistro de trânsito envolvendo queda de motocicleta na Travessa Ragalzi, em Anastácio.

No local, a equipe encontrou duas vítimas. A condutora da motocicleta, de 21 anos, estava consciente, orientada e deambulando pelo local. Ela apresentava escoriações pelo corpo e recebeu atendimento conforme protocolo de trauma.

A segunda vítima, passageira da motocicleta, de 47 anos, encontrava-se sentada ao solo, consciente e orientada, relatando dor no membro superior direito e na região lombar. Ela também recebeu atendimento conforme protocolo de trauma.

Após avaliação e estabilização, ambas as vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação e continuidade dos cuidados pela equipe médica.

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