Queda doméstica deixa idoso ferido na Vila Humbelina em Anastácio

Viatura Corpo ded Bombeiros

Um idoso de 75 anos ficou ferido após sofrer uma queda acidental da própria altura, na tarde desta terça-feira (13), em uma residência localizada no bairro Vila Humbelina, em Anastácio. O atendimento foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, acionado via CIOPS.



De acordo com os bombeiros, a ocorrência foi registrada em uma casa situada na Rua Ademar dos Santos. No local, a guarnição encontrou o idoso caído na varanda da residência, em posição de decúbito dorsal, consciente e orientado. A vítima apresentava uma luxação no tornozelo direito e relatou histórico de hipertensão arterial.



Ainda segundo informações repassadas pela vítima, a queda ocorreu após ele escorregar. Após os procedimentos de abordagem e avaliação primária, os militares realizaram a imobilização do membro afetado e a imobilização em prancha rígida.



Em seguida, o idoso foi encaminhado ao Hospital Regional de Anastácio, onde ficou sob os cuidados do médico responsável.

