14 de Janeiro de 2026 • 10:04

Bombeiros

Queda doméstica deixa idoso ferido na Vila Humbelina em Anastácio

Acidente foi registrado na tarde de terça-feira (13)

Da redação

Publicado em 14/01/2026 às 08:57

Atualizado em 14/01/2026 às 10:00

Viatura Corpo ded Bombeiros

Um idoso de 75 anos ficou ferido após sofrer uma queda acidental da própria altura, na tarde desta terça-feira (13), em uma residência localizada no bairro Vila Humbelina, em Anastácio. O atendimento foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, acionado via CIOPS.

De acordo com os bombeiros, a ocorrência foi registrada em uma casa situada na Rua Ademar dos Santos. No local, a guarnição encontrou o idoso caído na varanda da residência, em posição de decúbito dorsal, consciente e orientado. A vítima apresentava uma luxação no tornozelo direito e relatou histórico de hipertensão arterial.

Ainda segundo informações repassadas pela vítima, a queda ocorreu após ele escorregar. Após os procedimentos de abordagem e avaliação primária, os militares realizaram a imobilização do membro afetado e a imobilização em prancha rígida.

Em seguida, o idoso foi encaminhado ao Hospital Regional de Anastácio, onde ficou sob os cuidados do médico responsável.

