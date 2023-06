Rapaz viaja para Capital e ao retornar percebe furto de moto em Anastácio

Divulgação

Um rapaz de 22 anos procurou a delegacia para relatando que no último domingo, 28, viajou a Campo Grande, por volta das 09h da manhã e deixou seu veículo, uma motocicleta Honda/CG 125 FAN ES de cor preta, na varanda de sua casa, localizada no Centro de Anastácio com a chave de ignição e capacete no veículo.

Ainda segundo o relato, o jovem conta que trancou o portão com cadeado. Que ao chegar em casa na data de ontem, 29, percebeu que a moto não estava mais na varanda.

Ele informou que não houve arrombamento, apenas viraram o cadeado e com a folga entraram e subtraíram o referido veículo. A vítima contou que não possui suspeitos e nem sistema de câmeras de segurança. Que o veículo foi adquirido, mas ainda não transferiu para seu nome.