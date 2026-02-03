Receita doa veículos para fortalecer frota municipal de Anastácio

recebe doação de veículos da Receita Federal para fortalecer frota municipal
A Receita Federal ressaltou que a destinação de bens apreendidos a órgãos públicos é uma prática que dá utilidade social a itens que, de outra forma, ficariam parados / Divulgação/Prefeitura de Anastácio
A Prefeitura de Anastácio recebeu, na última segunda-feira (02), uma importante doação de veículos da Receita Federal, oriundos de apreensões em Ponta Porã. O ato de entrega, realizado na sede da administração municipal, contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido (Cido), do chefe de Gabinete, Fabiano Aparecido do Nascimento, e do delegado da Receita Federal, José Ricardo Moreira.
O lote doado é composto por dois semi-reboques (carretas) e três veículos automotivos. Os bens, que estavam sob custódia do fisco federal após processos de apreensão, foram destinados ao município por meio de um procedimento legal que permite a transferência de bens apreendidos ou abandonados para órgãos públicos.
A doação reforça a parceria institucional entre a Receita Federal e a Prefeitura de Anastácio. Segundo a gestão municipal, os veículos serão incorporados à frota pública e destinados a setores estratégicos, como a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, melhorando a capacidade de execução de serviços como coleta de resíduos, transporte de materiais e manutenção de estradas vicinais.
c. "Essa doação representa um ganho significativo para nossa administração. Com esses veículos, vamos otimizar serviços essenciais para a população, gerando economia aos cofres públicos e mais eficiência no atendimento às demandas da cidade", afirmou o gestor.
A Receita Federal ressaltou que a destinação de bens apreendidos a órgãos públicos é uma prática que dá utilidade social a itens que, de outra forma, ficariam parados, além de fortalecer a atuação das prefeituras. A expectativa é que os veículos comecem a operar em Anastácio nas próximas semanas, após vistoria e adaptações necessárias.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Chuvas intensas levam Corumbá a procedimentos para decretar emergência
PM recupera celular furtado no bairro Universitário em Corumbá
Vítima de feminicídio é identificada em Corumbá e ex-companheiro preso
Luto
Trânsito
Devido à gravidade do quadro, a criança foi transportada em caráter de emergência para o Pronto-Socorro Municipal de Aquidauana
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS