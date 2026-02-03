Receita doa veículos para fortalecer frota municipal de Anastácio

A Receita Federal ressaltou que a destinação de bens apreendidos a órgãos públicos é uma prática que dá utilidade social a itens que, de outra forma, ficariam parados / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio recebeu, na última segunda-feira (02), uma importante doação de veículos da Receita Federal, oriundos de apreensões em Ponta Porã. O ato de entrega, realizado na sede da administração municipal, contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido (Cido), do chefe de Gabinete, Fabiano Aparecido do Nascimento, e do delegado da Receita Federal, José Ricardo Moreira.

O lote doado é composto por dois semi-reboques (carretas) e três veículos automotivos. Os bens, que estavam sob custódia do fisco federal após processos de apreensão, foram destinados ao município por meio de um procedimento legal que permite a transferência de bens apreendidos ou abandonados para órgãos públicos.

A doação reforça a parceria institucional entre a Receita Federal e a Prefeitura de Anastácio. Segundo a gestão municipal, os veículos serão incorporados à frota pública e destinados a setores estratégicos, como a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, melhorando a capacidade de execução de serviços como coleta de resíduos, transporte de materiais e manutenção de estradas vicinais.

c. "Essa doação representa um ganho significativo para nossa administração. Com esses veículos, vamos otimizar serviços essenciais para a população, gerando economia aos cofres públicos e mais eficiência no atendimento às demandas da cidade", afirmou o gestor.

A Receita Federal ressaltou que a destinação de bens apreendidos a órgãos públicos é uma prática que dá utilidade social a itens que, de outra forma, ficariam parados, além de fortalecer a atuação das prefeituras. A expectativa é que os veículos comecem a operar em Anastácio nas próximas semanas, após vistoria e adaptações necessárias.

