03 de Fevereiro de 2026 • 22:28

Receita doa veículos para fortalecer frota municipal de Anastácio

recebe doação de veículos da Receita Federal para fortalecer frota municipal

Da redação

Publicado em 03/02/2026 às 18:54

A Receita Federal ressaltou que a destinação de bens apreendidos a órgãos públicos é uma prática que dá utilidade social a itens que, de outra forma, ficariam parados / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio recebeu, na última segunda-feira (02), uma importante doação de veículos da Receita Federal, oriundos de apreensões em Ponta Porã. O ato de entrega, realizado na sede da administração municipal, contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido (Cido), do chefe de Gabinete, Fabiano Aparecido do Nascimento, e do delegado da Receita Federal, José Ricardo Moreira.

O lote doado é composto por dois semi-reboques (carretas) e três veículos automotivos. Os bens, que estavam sob custódia do fisco federal após processos de apreensão, foram destinados ao município por meio de um procedimento legal que permite a transferência de bens apreendidos ou abandonados para órgãos públicos.

A doação reforça a parceria institucional entre a Receita Federal e a Prefeitura de Anastácio. Segundo a gestão municipal, os veículos serão incorporados à frota pública e destinados a setores estratégicos, como a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, melhorando a capacidade de execução de serviços como coleta de resíduos, transporte de materiais e manutenção de estradas vicinais.

c. "Essa doação representa um ganho significativo para nossa administração. Com esses veículos, vamos otimizar serviços essenciais para a população, gerando economia aos cofres públicos e mais eficiência no atendimento às demandas da cidade", afirmou o gestor.

A Receita Federal ressaltou que a destinação de bens apreendidos a órgãos públicos é uma prática que dá utilidade social a itens que, de outra forma, ficariam parados, além de fortalecer a atuação das prefeituras. A expectativa é que os veículos comecem a operar em Anastácio nas próximas semanas, após vistoria e adaptações necessárias.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

