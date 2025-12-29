Acessibilidade

29 de Dezembro de 2025 • 22:57

Buscar

Últimas notícias
X
Pausa

Recesso de serviços em Anastácio vai até o dia 4 de janeiro

Para atendimentos na área de Assistência Social, o serviço estará disponível exclusivamente por meio do Plantão Social

Da redação

Publicado em 29/12/2025 às 21:25

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A administração municipal reforça seu compromisso com a população e destaca que, em caso de emergência, os cidadãos devem utilizar os canais e horários específicos informados / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura Municipal de Anastácio vai retomar os serviços à população no dia 4 de janeiro de 2026. Durante este período, a população contará com um cronograma especial de funcionamento para os serviços essenciais, divulgado pela administração municipal.

No setor de saúde, a Unidade de Saúde da Família (ESF) Umbelina atenderá nos dias 29 e 30 de dezembro de 2025, e também no dia 2 de janeiro de 2026. No local, as equipes médica e de enfermagem estarão disponíveis das 7h às 22h, enquanto o atendimento odontológico funcionará em horário comercial, das 7h às 17h.

A Farmácia Básica terá horários especiais ao longo de todo o recesso, atendendo em dias e horários alternados. O atendimento ocorrerá das 7h às 13h no dia 31 de dezembro, e no dia 3 de janeiro de 2026. Já nos dias 29 e 30 de dezembro, e também no dia 2 de janeiro, o funcionamento será das 7h às 17h.

Em relação aos serviços urbanos, a coleta de resíduos domiciliares não será realizada no Ano Novo, 1 de janeiro. A prefeitura orienta que a população fique atenta ao calendário regular para os demais dias da semana.

Para atendimentos na área de Assistência Social, o serviço estará disponível exclusivamente por meio do Plantão Social, durante todo o período de recesso. O contato deve ser feito pelo telefone (67) 99246-8342.

A administração municipal reforça seu compromisso com a população e destaca que, em caso de emergência, os cidadãos devem utilizar os canais e horários específicos informados. O funcionamento integral de todos os serviços da Prefeitura de Anastácio será normalizado a partir do dia 5 de janeiro de 2026.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Anastácio

Bombeiros atendem ocorrência de ataque de abelhas em Anastácio

Trânsito

Corpo de Bombeiros atende acidente entre moto e carro em Anastácio

Polícia

Homem encapuzado invade casas e ameaça moradores em Anastácio

Anastácio entrega móveis e equipamentos à Unidade de Acolhimento

Capotamento na MS-345 mobiliza Corpo de Bombeiros em Anastácio

Prefeitura divulga cronograma de recesso e funcionamento dos serviços em Anastácio

Melhorias

Anastácio entrega móveis e equipamentos à Unidade de Acolhimento

Publicidade

Acidente

Capotamento na MS-345 mobiliza Corpo de Bombeiros em Anastácio

ÚLTIMAS

Aquidauana

Aquidauana pode ter chuva à tarde

Apesar da possibilidade de chuva, as precipitações não devem se estender por longos períodos, e há alternância entre períodos de chuva e aberturas de sol.

Geral

Justiça paga R$ 2,3 bi em atrasados do INSS; veja quem tem direito

Valores beneficiam mais de 152 mil aposentados e pensionistas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo