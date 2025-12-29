Recesso de serviços em Anastácio vai até o dia 4 de janeiro

A administração municipal reforça seu compromisso com a população e destaca que, em caso de emergência, os cidadãos devem utilizar os canais e horários específicos informados / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura Municipal de Anastácio vai retomar os serviços à população no dia 4 de janeiro de 2026. Durante este período, a população contará com um cronograma especial de funcionamento para os serviços essenciais, divulgado pela administração municipal.

No setor de saúde, a Unidade de Saúde da Família (ESF) Umbelina atenderá nos dias 29 e 30 de dezembro de 2025, e também no dia 2 de janeiro de 2026. No local, as equipes médica e de enfermagem estarão disponíveis das 7h às 22h, enquanto o atendimento odontológico funcionará em horário comercial, das 7h às 17h.

A Farmácia Básica terá horários especiais ao longo de todo o recesso, atendendo em dias e horários alternados. O atendimento ocorrerá das 7h às 13h no dia 31 de dezembro, e no dia 3 de janeiro de 2026. Já nos dias 29 e 30 de dezembro, e também no dia 2 de janeiro, o funcionamento será das 7h às 17h.

Em relação aos serviços urbanos, a coleta de resíduos domiciliares não será realizada no Ano Novo, 1 de janeiro. A prefeitura orienta que a população fique atenta ao calendário regular para os demais dias da semana.

Para atendimentos na área de Assistência Social, o serviço estará disponível exclusivamente por meio do Plantão Social, durante todo o período de recesso. O contato deve ser feito pelo telefone (67) 99246-8342.

A administração municipal reforça seu compromisso com a população e destaca que, em caso de emergência, os cidadãos devem utilizar os canais e horários específicos informados. O funcionamento integral de todos os serviços da Prefeitura de Anastácio será normalizado a partir do dia 5 de janeiro de 2026.

