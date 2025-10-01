Acessibilidade

01 de Outubro de 2025 • 11:11

Rede Feminina realiza 1ª Roda de Conversa com Pacientes Oncológicos em Anastácio

A iniciativa foi voltada ao acolhimento, à escuta e à troca de experiências entre pessoas em tratamento e seus familiares.

Da redação

Publicado em 01/10/2025 às 10:58

Divulgação/ Rede Feminina de Combate ao Câncer

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Anastácio promoveu a 1ª Roda de Conversa com Pacientes Oncológicos, iniciativa voltada ao acolhimento, à escuta e à troca de experiências entre pessoas em tratamento e seus familiares.

O encontro contou com apoio da Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e teve a presença do secretário João Fernando, que destacou a relevância de ações voltadas ao cuidado integral dos pacientes.

Durante a roda de conversa, pacientes e acompanhantes compartilharam relatos de vida e superação, fortalecendo o vínculo comunitário e o acesso aos serviços de apoio oferecidos na cidade. A mediação foi conduzida pelas psicólogas Andréa Cândido e Marlene Carlos, que incentivaram a reflexão e a construção de estratégias para enfrentar a doença com mais esperança e qualidade de vida.

Ao final da atividade, as voluntárias da Rede Feminina, conhecidas como Rosas, ofereceram um jantar especial aos convidados, encerrando o encontro em clima de acolhimento.



Compromisso

Em nota, a diretoria da Rede Feminina de Combate ao Câncer ressaltou a importância da iniciativa para Anastácio. “A realização da 1ª Roda de Conversa com Pacientes Oncológicos representa um marco para nossa instituição e para toda a comunidade. Este encontro possibilita um espaço de acolhimento, partilha de experiências e fortalecimento emocional, promovendo informação, esclarecimento, esperança e união”, destacou.

A entidade reforçou ainda o compromisso de oferecer apoio integral — físico, emocional e social — no enfrentamento do câncer. “Acreditamos que ouvir, dialogar e caminhar juntos é fundamental para transformar a dor em força e a luta em superação. Este é apenas o início de uma caminhada de ainda mais cuidado, empatia e solidariedade em prol da vida”, completou a nota.

