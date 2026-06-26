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Rede Municipal de Anastácio terá gincana para alunos da Educação Infantil

Evento será realizado no ginásio poliesportivo e reunirá estudantes do maternal III e da pré-escola em uma manhã de integração, aprendizado e diversão

O Pantaneiro

Publicado em 26/06/2026 às 15:55

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Marcada para este sábado (27), a segunda edição da "Gincana da Educação Infantil" da Rede Municipal de Ensino está sendo promovida pela Prefeitura de Anastácio, por meio da Semed (Secretaria Municipal de Educação). O evento acontecerá das 08h às 11h, no ginásio poliesportivo, e reunirá alunos do maternal III e da pré-escola em uma programação voltada à integração entre escola, família e comunidade.

A iniciativa tem como principal objetivo proporcionar momentos de convivência, lazer e aprendizado por meio de atividades lúdicas, reforçando a importância do "brincar" no desenvolvimento das crianças.

Durante a manhã, os participantes poderão se divertir com diversas brincadeiras e desafios, incluindo corrida livre, cabo de guerra, corrida do saco, chute ao gol e a atividade "bambolês no cone", com interação, espírito de equipe e muita animação.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a programação foi cuidadosamente organizada para estimular o desenvolvimento integral das crianças e incentivar habilidades como coordenação motora, criatividade, socialização, cooperação, respeito às diferenças e trabalho em equipe, sempre em um ambiente acolhedor e educativo.

A Semed também destacou a importância da presença das famílias, considerada fundamental para fortalecer os vínculos entre pais, alunos e escola. Segundo a pasta, a participação da comunidade escolar torna o evento ainda mais significativo e contribui para o desenvolvimento das crianças e a construção de uma educação cada vez mais participativa.

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