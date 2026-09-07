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ESPORTE

Rei da Praia movimenta a Prainha de Anastácio com disputas de boxe

Evento reuniu atletas de diferentes cidades em combates marcados por técnica, competitividade e espírito esportivo

Redação com informações Prefeitura de Anastácio

Publicado em 07/09/2026 às 18:16

Atualizado em 07/09/2026 às 18:24

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A Prainha de Anastácio foi palco, no último sábado (5), de mais uma edição do Rei da Praia, evento esportivo que reuniu atletas, equipes, famílias e admiradores do boxe em uma programação de combates e disputas pelo cinturão.

Realizado em um dos principais espaços de lazer do município, o evento proporcionou ao público uma série de confrontos entre atletas de diferentes cidades de Mato Grosso do Sul e também de outros estados. A competição teve como destaque o alto nível técnico das disputas e a busca pelo título de campeão.

A programação contou com a participação de academias de Anastácio, Miranda, Aquidauana, Botucatu (SP), Corumbá e Campo Grande, ampliando a integração entre atletas e equipes da região.

Entre os participantes estiveram CT Coliseu Charles do Bronx Oliveira, de Anastácio; CT Evaldo Ribeiro/Coliseu Charles do Bronx Oliveira, de Miranda; CT Samurai Alex Bakal e Rodrigues Muay Thai, de Aquidauana; CT Strikethai/Coliseu Charles do Bronx, de Botucatu; além de Team Gusmão, Team Vitão, CT Savio Gomes, CT Carlos Costa e CT Guerreiros Fight.

O secretário municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Cultura, Luizinho Abdalla, destacou a participação dos atletas, academias, equipes, organizadores e do público que acompanhou a programação.

O evento também reforçou a utilização da Prainha como espaço para atividades esportivas e de lazer. A realização de competições de boxe no local vem contribuindo para ampliar a visibilidade dos esportes de combate e incentivar a participação de atletas da região.

Com mais uma edição do Rei da Praia, Anastácio fortalece o calendário esportivo do município e cria oportunidades para que atletas possam competir, representar suas cidades e desenvolver suas trajetórias no esporte. A primeira edição do evento, realizada em 2025, também reuniu atletas nacionais e internacionais em disputas de Beach Boxe e Beach Wrestling

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