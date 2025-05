Residência é furtada durante mudança em Anastácio

Polícia Militar de Aquidauana, Divulgação

Uma residência localizada no bairro Vila Maior, em Anastácio, foi alvo de furto na noite de quinta-feira (15), enquanto passava por processo de mudança. A Polícia Militar foi acionada após vizinhos perceberem movimentação suspeita no local.



Segundo o 7º BPM, a porta dos fundos do imóvel foi arrombada, e o interior da casa estava completamente revirado. A vítima relatou o furto de diversas joias, mas não soube informar a quantidade exata dos itens levados.



Testemunhas afirmaram ter visto um homem nas proximidades com estatura entre 1,70m e 1,80m, vestindo calça jeans, boné marrom ou vermelho e conduzindo uma bicicleta roxa. A guarnição realizou buscas pela região, mas o suspeito não foi localizado.



O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Anastácio como furto qualificado, conforme o Art. 155, §4º do Código Penal. A investigação continua.

