Restaurante do Posto Taquaruçu é reinaugurado em Anastácio

Junior Orsi e a esposa Luana reabriram o tradicional estabelecimento localizado na BR-262
Aconteceu na noite deste sábado, 15 de novembro, a inauguração do Restaurante Taquaruçu, localizado na BR-262, km 468, em Anastácio.
De acordo com os proprietários, Junior Orsi e Luana Orsi — que recentemente abriram o Posto Taquaruçu e agora reabrem o tradicional restaurante — a decisão de retomar as atividades surgiu a partir dos inúmeros pedidos de clientes. Segundo eles, muitos moradores de Aquidauana e Anastácio, além de turistas e motoristas de empresas de transporte que utilizam a rodovia, solicitaram a reabertura do restaurante, o que fortaleceu a confiança para investir novamente no espaço.
A nova unidade oferece um cardápio variado, com churrasco, self-service, refeições por quilo e marmitas. Durante toda a semana, o atendimento será por self-service e por quilo, e aos domingos e feriados o restaurante também servirá o tradicional churrasco. No período noturno, o ambiente contará com porções e chopp, proporcionando mais opções para quem busca um local confortável para jantar ou confraternizar.
O espaço conta ainda com ambiente climatizado para receber confortavelmente famílias e convidados.
Horários de funcionamento
Almoço: das 10h30 às 13h30
Jantar: das 18h às 22h (exceto aos domingos)
O restaurante estará aberto diariamente, incluindo sábados, domingos e feriados, oferecendo mais uma alternativa gastronômica para moradores e viajantes que passam pela região.
