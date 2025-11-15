Acessibilidade

16 de Novembro de 2025 • 01:03

Buscar

Últimas notícias
X
Sucesso

Restaurante do Posto Taquaruçu é reinaugurado em Anastácio

Junior Orsi e a esposa Luana reabriram o tradicional estabelecimento localizado na BR-262

Redação

Publicado em 15/11/2025 às 21:42

Atualizado em 15/11/2025 às 21:55

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Leandro Lino/O Pantaneiro

Aconteceu na noite deste sábado, 15 de novembro, a inauguração do Restaurante Taquaruçu, localizado na BR-262, km 468, em Anastácio.

De acordo com os proprietários, Junior Orsi e Luana Orsi — que recentemente abriram o Posto Taquaruçu e agora reabrem o tradicional restaurante — a decisão de retomar as atividades surgiu a partir dos inúmeros pedidos de clientes. Segundo eles, muitos moradores de Aquidauana e Anastácio, além de turistas e motoristas de empresas de transporte que utilizam a rodovia, solicitaram a reabertura do restaurante, o que fortaleceu a confiança para investir novamente no espaço.

A nova unidade oferece um cardápio variado, com churrasco, self-service, refeições por quilo e marmitas. Durante toda a semana, o atendimento será por self-service e por quilo, e aos domingos e feriados o restaurante também servirá o tradicional churrasco. No período noturno, o ambiente contará com porções e chopp, proporcionando mais opções para quem busca um local confortável para jantar ou confraternizar.

O espaço conta ainda com ambiente climatizado para receber confortavelmente famílias e convidados.

Horários de funcionamento

Almoço: das 10h30 às 13h30

Jantar: das 18h às 22h (exceto aos domingos)

O restaurante estará aberto diariamente, incluindo sábados, domingos e feriados, oferecendo mais uma alternativa gastronômica para moradores e viajantes que passam pela região.


Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

PRF apreende dois veículos roubados em Anastácio

Esporte

Paratleta Fernando Rufino visita Aquidauana

Educação

Anastácio realizará o 1º Fórum Municipal da Educação do Campo

Prefeitura de Anastácio acompanha andamento das obras da BR-419

Incêndio destrói ponto de reciclagem e causa prejuízo de R$ 40 mil em Anastácio

Anastácio inicia campanha Novembro Azul com palestra sobre saúde do homem

Saúde

Anastácio inicia campanha Novembro Azul com palestra sobre saúde do homem

Publicidade

Saúde

Projeto Olhar Renovado já beneficiou 800 moradores de Anastácio

ÚLTIMAS

Polícia

Operação Narké apreende mais de 8 kg de haxixe enviados por transportadora

Droga saiu de Ponta Porã e tinha Campo Grande como destino

Economia

Aposta de Porto Alegre acerta Mega-Sena e leva prêmio de R$ 99 milhões

Números sorteados foram: 07 - 08 - 09 - 13 - 22 - 53

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo