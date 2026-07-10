Revitalização da fachada marca nova etapa de melhorias no Hospital de Anastácio

Fachada revitalizada do Hospital de Anastácio / Divulgação

O Hospital Abramastacio (Associação Beneficente Ruralista de Assistência Médica Hospitalar de Anastácio) recebeu uma revitalização em sua fachada, que passou por serviços de recuperação estrutural, limpeza, reparos e pintura. A melhoria integra uma série de investimentos realizados na unidade em parceria com a administração municipal.

Além de renovar o aspecto externo do prédio, a intervenção busca proporcionar um ambiente mais acolhedor para pacientes, acompanhantes e profissionais que utilizam diariamente os serviços oferecidos pela instituição. A Abramastacio é considerada referência em atendimentos de média e alta complexidade para Anastácio e municípios da região.

As melhorias na fachada acompanham o processo de modernização do hospital, que também passa por obras de ampliação da estrutura física. O projeto prevê a construção de mais de 800 metros quadrados de novas instalações, fortalecendo a capacidade de atendimento da unidade.

Com a conclusão da obra, o hospital contará com oito novas enfermarias, totalizando 32 leitos de internação, sendo quatro destinados ao isolamento de pacientes. A ampliação também contempla três novos consultórios com dois leitos cada, além de espaços de apoio para as equipes de saúde, como áreas de descanso, cozinha, refeitório e sala de reuniões.

O investimento na ampliação é de R$ 2,6 milhões, com recursos do Governo do Estado, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul), em parceria com o município e o Fundo Municipal de Saúde.