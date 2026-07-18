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Reconhecimento à história

Riedel ressalta papel da Festa da Farinha na cultura sul-mato-grossense

Governador de Mato Grosso do Sul destacou a tradição do evento e reforçou parceria entre estado e município

Redação O Pantaneiro

Publicado em 18/07/2026 às 11:52

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Riedel em entrevista na noite de abertura da Festa da Farinha / Reprodução/O Pantaneiro

A abertura da 18ª Festa da Farinha reuniu autoridades estaduais e municipais na noite desta sexta-feira (17), em Anastácio. Durante entrevista ao O Pantaneiro, o governador Eduardo Riedel (PP) destacou a importância cultural do evento, ressaltando a contribuição da colônia nordestina para a formação de Mato Grosso do Sul e reforçando os investimentos realizados no município.

Segundo o chefe do Executivo sul-mato-grossense, a Festa da Farinha representa muito mais do que uma celebração popular, sendo um reconhecimento à história e às tradições que ajudaram a construir a identidade estadual.

"Primeiro, a alegria de estar aqui em Anastácio, acompanhando a 18ª Festa da Farinha, que celebra um pouco da importância da colônia nordestina na formação de Mato Grosso do Sul, dessa região, da nossa história, da força do homem e da mulher nordestina aqui no Estado. Nessa festa, tudo isso acaba sendo reverenciado e celebrado, e isso é muito importante", afirmou.

Riedel também aproveitou a visita para destacar a parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Anastácio na execução de obras de infraestrutura e lembrou investimentos recentes anunciados para a cidade.

"Também temos acompanhado, nos municípios, toda essa parceria com o Governo do Estado e os investimentos. Ainda na semana passada foi publicado, aqui em Anastácio, o investimento no bairro Afonso Paim, de quase R$ 2 milhões em pavimentação e drenagem, como temos feito em diversos municípios".

Ao finalizar, o governador ressaltou que participar da Festa da Farinha também é uma forma de valorizar a diversidade cultural que marcou o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

"Ficamos muito felizes de vir aqui, hoje, participar dessa grande festa, dessa grande celebração, que ajuda a manter as tradições e a gente não se esquecer da importância das diversas culturas para formar Mato Grosso do Sul".

Considerada a maior feira da agricultura familiar sul-mato-grossense, a Festa da Farinha teve a abertura marcada pelos shows de João Gomes e Lendas 67. O evento continua neste sábado (18), quando a dupla Munhoz & Mariano comanda o palco na noite de encerramento. Fotos e vídeos exclusivos da abertura estão disponíveis na galeria de O Pantaneiro e nas redes sociais do site.

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