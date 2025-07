Roda de Conversa debate Sistema Municipal de Cultura em Anastácio

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

A Administração Municipal de Anastácio, por meio do Departamento de Cultura da Secretaria de Esporte, Lazer, Juventude e Cultura, promoveu a “Roda de Conversa: Sistema Municipal de Cultura – Conceitos e Desafios”, realizada na Câmara Municipal de Vereadores, no sábado (19).



A atividade integrou o Programa Nacional dos Comitês de Cultura e teve como objetivo discutir a estrutura, os avanços e os desafios do Sistema Municipal de Cultura. Também foram debatidas formas de ampliar a participação social na formulação de políticas públicas para o setor cultural.



Durante o encontro, foi realizada a oitiva municipal da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) – Ciclo II. A escuta pública reuniu produtores culturais, artistas, representantes de coletivos e entidades culturais locais. As contribuições serão utilizadas na definição das diretrizes para futuros editais com recursos da PNAB.



A programação incluiu ainda a prestação de contas de ações anteriores, como forma de garantir transparência e diálogo com a comunidade cultural.



A condução técnica da atividade ficou a cargo do Departamento de Cultura, sob responsabilidade de José Edson Barbosa, e do Agente Territorial de Cultura, Alessandro Cintra, conforme o cronograma das ações previstas pelo Programa Nacional dos Comitês de Cultura e da PNAB.



O evento contou com a presença da professora, poeta e pesquisadora Flávia Rohdt, especialista em Língua e Cultura Terena, mestre em Estudos Linguísticos e integrante da Sociedade Brasileira de Poetas Aldravianistas.



Mais de 50 pessoas participaram da atividade, incluindo representantes de ONGs, coletivos culturais, grupos de teatro e dança, movimentos sociais, igrejas, artesãos e artistas locais.

