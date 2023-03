Rua vira rio e água invade casas na Vila Pedreira, em Anastácio

Moradores da Rua Vanderlei Moisés Flores Nogueira, na Vila Pedreira, em Anastácio, estão indignados com a situação que fica quando chove no local.

Em vídeos enviados ao site O Pantaneiro é possível ver o desespero e a indignação dos moradores. Uma delas faz o seguinte desabafo:

“Olha como fica minha cozinha, aí vai para o meu quarto, que tenho que erguer as camas do chão, meu armário, olha a situação que fica minha casa, pelo amor de Deus. Olha a situação do meu banheiro. A casa da minha sogra também toda alagada”, diz enquanto mostra a situação do imóvel.