Ruas serão interditadas no centro de Anastácio entre os dias 1º e 4 de maio

A Prefeitura de Anastácio informou que, por conta da realização da tradicional Festa da Farinha 2025, algumas vias da área central do município estarão interditadas entre as 7h30 do dia 1º até o dia 4 de maio.



As interdições ocorrem para garantir a organização do evento e a segurança de participantes e pedestres nas áreas de maior circulação.



As seguintes ruas serão bloqueadas durante o período:



Avenida Manoel Murtinho (trecho entre as ruas João Pessoa e João Câncio Alves);



Rua João Leite Ribeiro (entre a Travessa Ragalzi e a rua Antônio Leopoldo);



Travessa Capitão Mário Monteiro (entre a Avenida Manoel Murtinho e a rotatória da Ponte Velha).



Apesar das interdições, a Ponte Velha continuará liberada para tráfego. Contudo, a entrada e saída da cidade deverá ser feita pela rotatória com sentido à Alameda Roberto Orro.



A administração municipal orienta os motoristas e moradores a redobrarem a atenção e seguirem as sinalizações temporárias durante o período do evento. A Festa da Farinha é promovida anualmente e integra o calendário cultural do município.

