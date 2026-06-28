Sábado de diversão e aprendizado marca Gincana em Anastácio

A manhã deste sábado (27) foi de muita animação para os alunos da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Anastácio. Promovida pela Secretaria Municipal de Educação, a 2ª Gincana da Rede Municipal reuniu crianças do Maternal III e da Pré-Escola no Ginásio Poliesportivo, proporcionando momentos de diversão, integração e desenvolvimento por meio de atividades lúdicas.

A programação contou com brincadeiras e desafios que estimularam a participação das crianças, entre eles corrida livre, cabo de guerra, corrida do saco, chute ao gol e bambolês no cone. Além da diversão, as atividades contribuíram para o desenvolvimento motor, o trabalho em equipe, a coordenação, a socialização e o fortalecimento da convivência entre os pequenos.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com uma educação de qualidade que vai além da sala de aula. Ao investir em ações que unem lazer, aprendizado e convivência, o município proporciona experiências enriquecedoras desde os primeiros anos da vida escolar, contribuindo para o desenvolvimento integral das crianças.

O evento também contou com a participação de educadores, gestores e familiares, que acompanharam e incentivaram as crianças durante toda a programação, tornando a manhã ainda mais especial e fortalecendo os vínculos entre escola, família e comunidade.

