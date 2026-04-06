Samu atende condutor ferido durante colisão em Anastácio

Condutor de Honda Biz foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana com escoriações no braço
Divulgação
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado no domingo, dia 5, para atender um sinistro de trânsito envolvendo duas motocicletas na Rua Bahia, em Anastácio. O chamado ocorreu por volta das 12h48.
No local, a equipe encontrou o condutor de uma Honda Biz. Ele estava consciente, orientado e deambulando pelo local, já sem capacete. O motociclista apresentava escoriações extensas no antebraço.
Os profissionais realizaram o atendimento conforme protocolo de trauma e, em seguida, encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde permaneceu sob cuidados médicos.
Segundo o Samu, a outra vítima envolvida na colisão evadiu-se do local. A Polícia Militar foi acionada para realizar as medidas cabíveis.
ORAÇÃO
As atividades começaram ainda ao amanhecer, às 5h30, com a tradicional Via-Sacra, reunindo fiéis em um momento de oração e reflexão
TEMPO
O dia será marcado pelo predomínio de sol e poucas nuvens, favorecendo atividades ao ar livre e encontros típicos da data comemorativa
LUTO
Sepultamento acontece às 8 horas deste domingo; Velório ocorre na Igreja Batista Central.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS