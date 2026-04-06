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Trânsito

Samu atende condutor ferido durante colisão em Anastácio

Condutor de Honda Biz foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana com escoriações no braço

Da redação

Publicado em 06/04/2026 às 09:03

Atualizado em 06/04/2026 às 11:03

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Divulgação

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado no domingo, dia 5, para atender um sinistro de trânsito envolvendo duas motocicletas na Rua Bahia, em Anastácio. O chamado ocorreu por volta das 12h48.

No local, a equipe encontrou o condutor de uma Honda Biz. Ele estava consciente, orientado e deambulando pelo local, já sem capacete. O motociclista apresentava escoriações extensas no antebraço.

Os profissionais realizaram o atendimento conforme protocolo de trauma e, em seguida, encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Segundo o Samu, a outra vítima envolvida na colisão evadiu-se do local. A Polícia Militar foi acionada para realizar as medidas cabíveis.

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