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Sanesul informa intermitência ou falta de água em três bairros de Anastácio nesta quarta-feira

Manutenção no quadro de comando afeta Vila Mariana, Cristo Rei e Jardim Independência, com previsão de normalização é até o meio-dia

Da redação

Publicado em 29/04/2026 às 08:21

Atualizado em 29/04/2026 às 08:23

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A interrupção é necessária para a realização de manutenção no quadro de comando do sistema / Divulgação/Agência Brasil

A Sanesul comunicou que nesta quarta-feira (29) poderá haver intermitência ou falta de água em três bairros de Anastácio. O problema, que teve início às 7h14, afeta a Vila Mariana, o Cristo Rei e o Jardim Independência. A previsão de retorno do abastecimento é até as 12h.

De acordo com a concessionária, a interrupção é necessária para a realização de manutenção no quadro de comando do sistema. A empresa afirma que fará todo o possível para minimizar o tempo do serviço e restabelecer a normalidade o mais breve possível.

A Sanesul reforça a importância de os imóveis contarem com caixa d’água, equipamento que garante o abastecimento contínuo em caso de interrupções temporárias por razão de reparos emergenciais ou manutenção na rede de distribuição. A empresa também orienta a população a evitar o desperdício de água no dia a dia.

Serviço - Em caso de dúvidas, os moradores podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Sanesul, que funciona 24 horas, gratuitamente, pelo telefone 0800 067 6010.

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