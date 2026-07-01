Saúde de Anastácio leva vacinação e orientação aos moradores de Águas do Rio Miranda

Equipes dos setores de Zoonoses e de Controle de Vetores realizaram a vacinação antirrábica de cães e gatos / Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio, por meio da Vigilância em Saúde, promoveu, nesta terça-feira (30), uma ação de prevenção e promoção da saúde voltada aos moradores da comunidade de Águas do Rio Miranda.

Durante a iniciativa, as equipes dos setores de Zoonoses e de Controle de Vetores realizaram a vacinação antirrábica de cães e gatos, além de testes rápidos para diagnóstico de leishmaniose em animais.

Os moradores também receberam orientações sobre as principais medidas de prevenção contra a dengue e a leishmaniose, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância dos cuidados para evitar a proliferação dessas doenças.

A ação foi acompanhada pelo secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, e faz parte das estratégias da administração municipal para ampliar o acesso aos serviços de saúde, fortalecendo o trabalho preventivo e levando informação, atendimento e conscientização às comunidades anastacianas.