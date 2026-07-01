Acessibilidade

01 de Julho de 2026 • 16:42

Buscar

Últimas notícias
X
Ação preventiva

Saúde de Anastácio leva vacinação e orientação aos moradores de Águas do Rio Miranda

Equipes realizaram vacinação de cães e gatos, testes rápidos de leishmaniose e orientações à população sobre prevenção de doenças

Rhobson Tavares Lima - Jornalista

Publicado em 01/07/2026 às 15:03

Atualizado em 01/07/2026 às 15:26

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Equipes dos setores de Zoonoses e de Controle de Vetores realizaram a vacinação antirrábica de cães e gatos / Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio, por meio da Vigilância em Saúde, promoveu, nesta terça-feira (30), uma ação de prevenção e promoção da saúde voltada aos moradores da comunidade de Águas do Rio Miranda.

Durante a iniciativa, as equipes dos setores de Zoonoses e de Controle de Vetores realizaram a vacinação antirrábica de cães e gatos, além de testes rápidos para diagnóstico de leishmaniose em animais.

Os moradores também receberam orientações sobre as principais medidas de prevenção contra a dengue e a leishmaniose, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância dos cuidados para evitar a proliferação dessas doenças.

A ação foi acompanhada pelo secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, e faz parte das estratégias da administração municipal para ampliar o acesso aos serviços de saúde, fortalecendo o trabalho preventivo e levando informação, atendimento e conscientização às comunidades anastacianas.

Saúde de Anastácio leva vacinação e orientação aos moradores de Águas do Rio Miranda4

Saúde de Anastácio leva vacinação e orientação aos moradores de Águas do Rio Miranda5

Saúde de Anastácio leva vacinação e orientação aos moradores de Águas do Rio Miranda3

Saúde de Anastácio leva vacinação e orientação aos moradores de Águas do Rio Miranda2

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Trânsito

Trecho de avenida é interditado para obras emergenciais em Anastácio

Prazo acabando

Anastácio faz última convocação para beneficiários do Bolsa Família

EDUCAÇAO

Anastácio realiza 2ª Gincana da Educação Infantil

Evento reuniu famílias e celebra o aprendizado por meio da brincadeira

ATENÇAO

Saúde de Anastácio terá atendimento em horário especial nesta segunda-feira

Publicidade

EDUCAÇAO

Sábado de diversão e aprendizado marca Gincana em Anastácio

ÚLTIMAS

GERAL

Nova plataforma usa IA para facilitar acesso a dados públicos

Criado pela CGU, o Informa.BR já está disponível

POLÍTICA

Senado aprova venda de spray de pimenta para defesa de mulheres

Projeto segue para sanção presidencial e prevê regras para comércio

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo