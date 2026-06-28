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Saúde de Anastácio terá atendimento em horário especial nesta segunda-feira

Confira os horários devido ao jogo da Seleção Brasileira

Redação

Publicado em 28/06/2026 às 07:52

Atualizado em 28/06/2026 às 07:59

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A Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio informou que os serviços de saúde funcionarão em horário especial nesta segunda-feira (29), em razão da partida da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo de 2026. A medida busca permitir que servidores e população acompanhem o jogo, sem comprometer a prestação dos serviços essenciais.

De acordo com o comunicado, todos os setores da Saúde atenderão no período da manhã, das 7h às 12h.

Já a Farmácia Municipal terá expediente em dois períodos, funcionando das 7h às 12h e retornando das 16h às 20h, garantindo o acesso da população aos medicamentos e aos serviços farmacêuticos mesmo com a alteração temporária no horário de atendimento.

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