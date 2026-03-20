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SaÃºde intensifica aÃ§Ãµes do Hiperdia em unidades da zona rural e urbana de AnastÃ¡cio

Programa levou palestras educativas, aferiÃ§Ã£o de pressÃ£o e glicemia, alÃ©m de orientaÃ§Ãµes sobre prevenÃ§Ã£o do cÃ¢ncer de colo do Ãºtero

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 20/03/2026 Ã s 20:43

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Nesta semana, a Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, intensificou as ações do programa Hiperdia nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) Veredão, Pulador, São Manoel, Monjolinho e Anastácio. A iniciativa levou serviços e orientações de saúde para a zona rural e urbana do município.

As atividades foram voltadas à promoção da saúde e prevenção de doenças, com a realização de palestras educativas abordando temas como obesidade, alimentação saudável e doenças crônicas, além de orientações sobre hábitos de vida mais saudáveis. Também foram ofertados serviços como aferição de pressão arterial, verificação de glicemia capilar e avaliação de peso e altura, fundamentais para o acompanhamento de pacientes com hipertensão e diabetes.

Em alusão ao Março Lilás, mês de conscientização sobre o câncer de colo do útero, houve ainda orientações sobre a prevenção da doença e a importância da vacinação contra o HPV, que protege contra os principais tipos do vírus relacionados ao câncer.

A ação contou com a participação do secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, e das equipes das unidades de saúde. A presença do gestor reforça o compromisso da administração com a descentralização dos serviços e a aproximação com a população atendida nas ESFs.

O programa Hiperdia é voltado ao acompanhamento de pacientes com hipertensão arterial e diabetes mellitus, doenças crônicas que exigem monitoramento contínuo e mudanças no estilo de vida. As ações itinerantes nas unidades permitem ampliar o acesso aos cuidados e fortalecer a prevenção nas comunidades mais distantes.

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