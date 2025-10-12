Saúde leva coleta de exames laboratoriais à zona rural de Anastácio

O objetivo da ação foi agilizar o atendimento aos pacientes que vivem na zona rural / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio, por meio da equipe do Laboratório Municipal, realizou uma importante ação de coleta de exames de sangue na área rural do município. A iniciativa foi coordenada pela responsável técnica Elisa Mara de Jesus.

O objetivo da ação foi agilizar o atendimento aos pacientes que vivem na zona rural, diminuindo o tempo de espera pelos resultados e permitindo um diagnóstico médico mais rápido e preciso. Dessa forma, os moradores não precisam se deslocar até a cidade para realizar a coleta, garantindo mais comodidade e acesso à saúde.

De acordo com a Secretaria, o município tem investido continuamente na melhoria da qualidade e da agilidade dos serviços laboratoriais, além de ampliar o número de análises oferecidas à população.

