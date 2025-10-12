Acessibilidade

12 de Outubro de 2025 • 13:18

Buscar

Últimas notícias
X
Prevenção

Saúde leva coleta de exames laboratoriais à zona rural de Anastácio

Da redação

Publicado em 12/10/2025 às 10:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O objetivo da ação foi agilizar o atendimento aos pacientes que vivem na zona rural / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio, por meio da equipe do Laboratório Municipal, realizou uma importante ação de coleta de exames de sangue na área rural do município. A iniciativa foi coordenada pela responsável técnica Elisa Mara de Jesus.

O objetivo da ação foi agilizar o atendimento aos pacientes que vivem na zona rural, diminuindo o tempo de espera pelos resultados e permitindo um diagnóstico médico mais rápido e preciso. Dessa forma, os moradores não precisam se deslocar até a cidade para realizar a coleta, garantindo mais comodidade e acesso à saúde.

De acordo com a Secretaria, o município tem investido continuamente na melhoria da qualidade e da agilidade dos serviços laboratoriais, além de ampliar o número de análises oferecidas à população.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

Anastácio realiza ação do Outubro Rosa na ESF Rodrigo Queiroz das Chagas

Educação

Projeto de RPG Educativo de Anastácio vence prêmio de Melhor Projeto do fundamental

Encontro

Famílias de Anastácio recebem orientações sobre o Bolsa Família

Anastácio incorpora dois novos ônibus ao transporte escolar

Técnico do SAMU de folga salva homem engasgado em Anastácio

Anastácio realiza ação de vacinação na comunidade Águas do Miranda

Saúde

Anastácio realiza ação de vacinação na comunidade Águas do Miranda

Publicidade

Trânsito

Jovem vítima de acidente em Anastácio passa por cirurgia e segue em estado delicado

ÚLTIMAS

Serviços

Ponte no Assentamento Padroeira do Brasil é concluída em Nioaque

Prefeitura anunciou entrega na sexta-feira

Serviços

Aquidauana recebe novas viaturas para reforçar atendimento indígena

Entrega inclui ambulâncias, caminhonetes e van para o Polo Base da SESAI

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo