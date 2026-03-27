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MarÃ§o Azul

SaÃºde oferece palestra sobre saÃºde preventiva a trabalhadores da SubestaÃ§Ã£o SE de AnastÃ¡cio

AÃ§Ã£o alusiva ao MarÃ§o Azul, Amarelo e LilÃ¡s abordou cuidados contÃ­nuos e destacou a prevenÃ§Ã£o como aliada do bem-estar

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 27/03/2026 Ã s 20:13

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O momento teve como objetivo orientar e conscientizar os trabalhadores sobre a importÃ¢ncia do cuidado contÃ­nuo / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de AnastÃ¡cio

Na manhã desta sexta-feira (27), a Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio realizou uma palestra de conscientização na Subestação SE de Anastácio, em alusão às campanhas do Março Azul (prevenção do câncer colorretal), Março Amarelo (conscientização sobre a endometriose) e Março Lilás (prevenção do câncer de colo do útero).

A ação foi conduzida por Karina Morais, coordenadora da Epidemiologia e Saúde do Trabalhador, que abordou temas importantes relacionados à prevenção e aos cuidados com a saúde. Durante o encontro, os trabalhadores receberam orientações sobre os principais sintomas, fatores de risco e a importância do diagnóstico precoce para cada uma das doenças.

O momento teve como objetivo orientar e conscientizar os trabalhadores sobre a importância do cuidado contínuo, destacando a prevenção como aliada fundamental para o bem-estar e a qualidade de vida. A palestra integra as ações educativas promovidas pela Secretaria de Saúde para levar informação a diferentes ambientes de trabalho, reforçando que o cuidado com a saúde deve ser diário.

Cuidar da saúde é um compromisso diário. A informação é o primeiro passo para a prevenção. A iniciativa demonstra o compromisso da gestão municipal em ampliar o acesso à informação e fortalecer a cultura de prevenção entre os trabalhadores do município.

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