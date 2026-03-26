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AÃ§Ã£o educativa

SaÃºde realiza palestra sobre arboviroses e sÃ­ndrome gripal para colaboradores da JBS em AnastÃ¡cio

Atividade educativa levou orientaÃ§Ãµes sobre prevenÃ§Ã£o, sintomas e cuidados a trabalhadores do frigorÃ­fico; iniciativa reforÃ§a conscientizaÃ§Ã£o em ambientes de grande circulaÃ§Ã£o

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 26/03/2026 Ã s 20:33

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. Os trabalhadores tambÃ©m receberam dicas de como eliminar possÃ­veis criadouros do vetor no ambiente domÃ©stico e no local de trabalho / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de AnastÃ¡cio

Na manhã desta quinta-feira (26), a Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio realizou uma palestra no frigorífico JBS com o tema “Arboviroses e Síndrome Gripal”. A ação foi conduzida pelos coordenadores Blendo Mendes (Vetores) e Karina Morais (Epidemiologia), que levaram informações e orientações importantes aos colaboradores sobre prevenção, sintomas e cuidados relacionados às doenças.

Durante a apresentação, foram abordados os principais sinais de alerta da dengue, zika e chikungunya, transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, além das orientações sobre a síndrome gripal, com foco na importância da vacinação e do diagnóstico precoce. Os trabalhadores também receberam dicas de como eliminar possíveis criadouros do vetor no ambiente doméstico e no local de trabalho.

A iniciativa reforça a importância de ações educativas em ambientes de trabalho com grande circulação de pessoas, como o frigorífico, contribuindo para a conscientização, a prevenção de doenças e a promoção da saúde coletiva. A parceria entre a Secretaria de Saúde e a empresa permite ampliar o alcance das orientações e fortalecer as estratégias de prevenção no município.

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