Atividade educativa levou orientaÃ§Ãµes sobre prevenÃ§Ã£o, sintomas e cuidados a trabalhadores do frigorÃfico; iniciativa reforÃ§a conscientizaÃ§Ã£o em ambientes de grande circulaÃ§Ã£o
. Os trabalhadores tambÃ©m receberam dicas de como eliminar possÃveis criadouros do vetor no ambiente domÃ©stico e no local de trabalho / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de AnastÃ¡cio
Na manhã desta quinta-feira (26), a Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio realizou uma palestra no frigorífico JBS com o tema “Arboviroses e Síndrome Gripal”. A ação foi conduzida pelos coordenadores Blendo Mendes (Vetores) e Karina Morais (Epidemiologia), que levaram informações e orientações importantes aos colaboradores sobre prevenção, sintomas e cuidados relacionados às doenças.
Durante a apresentação, foram abordados os principais sinais de alerta da dengue, zika e chikungunya, transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, além das orientações sobre a síndrome gripal, com foco na importância da vacinação e do diagnóstico precoce. Os trabalhadores também receberam dicas de como eliminar possíveis criadouros do vetor no ambiente doméstico e no local de trabalho.
A iniciativa reforça a importância de ações educativas em ambientes de trabalho com grande circulação de pessoas, como o frigorífico, contribuindo para a conscientização, a prevenção de doenças e a promoção da saúde coletiva. A parceria entre a Secretaria de Saúde e a empresa permite ampliar o alcance das orientações e fortalecer as estratégias de prevenção no município.
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