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Desenvolvimento

Sebrae Móvel chega a Anastácio com atendimento para MEIs e pequenos empreendedores

Unidade itinerante oferece orientação sobre regularização, gestão e formalização, com serviço gratuito e aberto ao público

Da redação

Publicado em 12/05/2026 às 10:05

Atualizado em 12/05/2026 às 10:10

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Divulgação

O Sebrae Móvel, unidade itinerante do Sebrae, estará em Anastácio entre os dias 13 e 15 de maio para oferecer atendimento gratuito voltado a microempreendedores individuais (MEIs) e pequenos empreendedores. A ação faz parte da programação do primeiro semestre de 2026, que percorrerá 36 cidades em Mato Grosso do Sul com orientação, conhecimento e oportunidades para quem quer empreender ou fortalecer o próprio negócio.

Durante os três dias em Anastácio, os interessados poderão tirar dúvidas sobre regularização do MEI, melhorar a gestão do negócio, receber orientações sobre formalização e dar os primeiros passos no mundo do empreendedorismo. O atendimento é gratuito e será realizado por especialistas do Sebrae, com foco em soluções práticas para micro e pequenos negócios.

A Prefeitura de Anastácio apoia a iniciativa e reforça a importância da capacitação para o desenvolvimento econômico local. Empreendedores, comerciantes e moradores que desejam abrir ou regularizar um negócio são convidados a participar.

Mais informações sobre o horário de funcionamento e o local exato de instalação do Sebrae Móvel em Anastácio podem ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico ou pelo telefone do Sebrae. A programação completa da unidade itinerante no primeiro semestre de 2026 está disponível no site oficial do Sebrae/MS.

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