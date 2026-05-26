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Secretaria de Assistência Social de Anastácio realiza entrega do cestas no dia 27

Beneficiários devem retirar as cestas a partir das 7h no Ginásio Poliesportivo; é obrigatório apresentar documento pessoal original

Da redação

Publicado em 26/05/2026 às 13:29

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Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Anastácio informa aos beneficiários do Programa Cesta Solidária que a entrega das cestas acontecerá no dia 27 de maio, quarta-feira, a partir das 7h, no Ginásio Poliesportivo de Anastácio.

A organização estabeleceu orientações para a retirada. É obrigatório apresentar documento pessoal original. A entrega será realizada somente nesta data. Cada beneficiário deverá retirar apenas a sua própria cesta, não sendo permitida a retirada para terceiros.

A secretaria ressalta que a organização e o cumprimento das regras são fundamentais para garantir um atendimento mais ágil e justo para todos e conta com a colaboração da população.

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