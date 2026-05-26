Secretaria de Assistência Social de Anastácio realiza entrega do cestas no dia 27

Beneficiários devem retirar as cestas a partir das 7h no Ginásio Poliesportivo; é obrigatório apresentar documento pessoal original
Divulgação/Prefeitura de Anastácio
A Secretaria Municipal de Assistência Social de Anastácio informa aos beneficiários do Programa Cesta Solidária que a entrega das cestas acontecerá no dia 27 de maio, quarta-feira, a partir das 7h, no Ginásio Poliesportivo de Anastácio.
A organização estabeleceu orientações para a retirada. É obrigatório apresentar documento pessoal original. A entrega será realizada somente nesta data. Cada beneficiário deverá retirar apenas a sua própria cesta, não sendo permitida a retirada para terceiros.
A secretaria ressalta que a organização e o cumprimento das regras são fundamentais para garantir um atendimento mais ágil e justo para todos e conta com a colaboração da população.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
SORTE
Aposta feita na Center Lotérica acertou cinco dezenas no sorteio especial de 30 anos da Mega-Sena realizado neste domingo.
CONGRESSO DE AVENTURAS
Atividade inédita organizada pelo IFMS através do projeto Catalogando Aventuras de Aquidauana reuniu atletas de vários estados e países durante congressos nacional e internacional de Atividades de Aventura
Base
Evento reuniu crianças para incentivo ao esporte, integração e formação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS