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INVESTIMENTO

Secretaria de Estado de Saúde entrega seis kits destinados às salas de vacinação em Anastácio

O secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, acompanhou a entrega dos equipamento

Assessoria de Comunicação

Publicado em 01/06/2026 às 17:56

Atualizado em 01/06/2026 às 17:58

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O município de Anastácio recebeu da Secretaria de Estado de Saúde (SES) mais seis kits destinados às salas de vacinação. Cada kit é composto por câmara fria, computador, nobreak e aparelho de ar-condicionado, equipamentos essenciais para garantir a conservação adequada dos imunizantes e a qualidade dos serviços prestados à população.

O secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, acompanhou a entrega dos equipamentos, que representam mais um importante investimento na estrutura da rede de imunização do município.

Com o recebimento dos novos kits, todas as salas de vacinação de Anastácio passam a contar com estrutura modernizada e aprimorada, fortalecendo a capacidade de armazenamento dos imunizantes e garantindo mais segurança, eficiência e qualidade no atendimento à população

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