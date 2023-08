Secretaria de Obras realiza cronograma de limpeza por bairros

Depois da forte ventania e da chuva no final de semana, várias ruas foram danificadas pela além de ficarem obstruídas com galhos de árvores que caíram durante a tempestade.

Buscando atender a necessidade da população, a Secretaria de Obras montou um cronograma de serviço para recuperar as vias afetadas em vários pontos da cidade.

As equipes estão com frente de trabalho no Jardim Independência, patrolando as ruas e também recolhendo galhos e entulhos.

O próximo bairro a ser atendido será o Jardim Tarumã.