Seduc conquista vitória inédita e leva para casa título do Sanca Cup

Divulgação

O time anastaciano Seduc fez história mais uma vez, ao conquistar o título do Sanca Cup, disputado em São Carlos, São Paulo, neste fim de semana. A categoria sub 17 ganhou de 1x0 contra o BS Soccer, time de São José do Rio Preto, em uma disputa acirrada, mas que garantiu a vitória.



Assim, o Seduc entra para a história, porque a Copa Sanca Cup é considerada a maior competição de base do país. Na edição 2025, foram 360 equipes na disputa, sendo, na categoria sub-17, 44 equipes de todo o Brasil.



Segundo o presidente do time, Wilson Santana, o sub 17 disputou o Sanca Cup e chegou à final de maneira invicta, ou seja, venceu todos os cinco jogos.



O gol da vitória saiu no segundo tempo, aos 12 minutos e foi marcado pelo artilheiro da competição, José Ramão. "O Seduc já conquistou vários títulos fora do estado de Mato Grosso do Sul, como a Copa Moleque Mão de Bola em Primavera do Leste, como a Copa Juventude Brasil, que é a Copa Brasil no Rio de Janeiro, também a Copa Internacional de Monte Alegre de Minas, o Seduc também foi campeão, a Copa DSK, além do Seduc ser o maior campeão estadual da categoria sub-17, conquistando de 2014 a 2018, cinco títulos consecutivos".



A categoria sub 17 é vitoriosa, pontua o presidente, porque é a principal categoria do Seduc. "E, com isto, o Seduc entra para a história, mais uma vez, porque a Copa Sanca Cup, lá em São Carlos, é considerada a maior competição de base do país. Ela tinha 360 equipes disputando, sendo, na categoria sub-17, 44 equipes de todo o Brasil".



A equipe sub 17 foi recepcionada em Anastácio pela população e prefeitura da cidade, na manhã desta segunda-feira (27).

O clube Seduc foi criado em Anastácio e nasceu como uma escolinha de futebol em 1987, portanto vai fazer 35 anos no dia 23 de março.