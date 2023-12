Seis suspeitos morrem em tiroteio com a polícia em Anastácio

Delegacia de Anastácio / Ronald Regis / O Pantaneiro

Seis suspeitos morreram em confronto com a Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV) na noite desta sexta-feira (8) na região do Pulador, área rural do município de Anastácio.

Conforme apurado pelo O Pantaneiro, os policiais civis da DEFURV estavam em diligência quando os indivíduos dispararam contra eles. Em resposta, houve troca de tiros.

Os seis suspeitos foram atingidos e encaminhados ao Hospital Abramastácio, porém, não resistiram aos ferimentos.

Os corpos foram encaminhados ao IML para exames periciais.

