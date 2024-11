Sem-Terra pedem por assentamentos, cesta básica, créditos e habitação

Ronald Régis, O Pantaneiro

O grupo do movimento Sem-Terra que bloqueia desde às 4h desta segunda-feira (25) a BR-262, em Anastácio, próximo ao córrego Acogo, tem uma lista de negociação. Dentre os pedidos, está obtenção de terras, créditos e habitação.



A reportagem do jornal O Pantaneiro esteve no ponto de interdição. Os manifestantes estão com uma lista de pedidos e só devem liberar a rodovia se conseguirem uma reunião com o Incra, em Brasília.



Dentre os pontos, eles pedem para o Governo Federal fazer de imediato assentamentos para as famílias que estão há mais de 16 anos nas margens das rodovias.

Dirigente dos manifestantes - Foto: O Pantaneiro

O segundo pedido é por vistoria imediatas nas áreas apresentadas pelo MST e novos assentamentos. Eles pedem ainda por ares da união que serve para fins da Reforma Agrária e para cinturão verde.



Segundo a lista dos manifestantes, há o pedido de cestas básicas de emergência para os acampados, liberação de créditos, habitação e reforma das casas.



A PRF (Polícia Rodoviária Federal) está na rodovia e orienta os motoristas para fazer um desvio pela estrada do 21, trecho mais longo, ou aguardar o fim do protesto em um posto de combustível.