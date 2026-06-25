Semana marcada pelo frio tem ações sociais intensificadas em Anastácio

Equipes do Creas realizam abordagens e distribuem roupas e cobertores para pessoas em situação de vulnerabilidade
Equipes estão realizando abordagens em diferentes pontos da cidade / Divulgação
Com a queda das temperaturas registrada nesta semana em Anastácio e região, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social e do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), intensificou as ações de atendimento às pessoas em situação de rua.
As equipes estão realizando abordagens em diferentes pontos da cidade, oferecendo roupas, cobertores e acolhimento às pessoas que enfrentam as baixas temperaturas em condições de vulnerabilidade social.
Além da entrega de itens essenciais para amenizar os efeitos do frio, a iniciativa busca garantir proteção, orientação e suporte aos cidadãos que mais necessitam de assistência neste período.
Segundo a Prefeitura de Anastácio, a ação reforça o compromisso da gestão municipal com o cuidado humanizado e a promoção da proteção social, especialmente durante os dias de frio intenso que atingem a região.
Nesta quinta-feira (25), de acordo com o Climatempo, as temperaturas mínimas chegaram a 09°C na região pantaneira.
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