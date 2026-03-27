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PrevenÃ§Ã£o em saÃºde

SemedÂ promoveÂ capacitaÃ§Ã£o em primeiros socorros naÂ rede municipal de ensino de AnastÃ¡cio

Treinamento atende Ã  Lei Lucas e prepara educadores para agir em emergÃªncias como engasgos, quedas e convulsÃµes no ambiente escolar

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 27/03/2026 Ã s 18:10

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A iniciativa visa garantir que haja pessoas capacitadas para prestar os primeiros socorros atÃ© a chegada de atendimento especializado / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de AnastÃ¡cio

A Secretaria Municipal de Educação de Anastácio está realizando uma capacitação em primeiros socorros voltada a todos os profissionais da rede, atendendo às exigências da Lei Lucas (Lei nº 13.722/2018). A ação teve início na quinta-feira (26) e continua nesta sexta (27), no Centro de Convenções, reunindo os participantes em grupos para as formações, que acontecem tanto no salão de entrada quanto no plenário.

Durante o treinamento, são trabalhados conteúdos essenciais para o dia a dia escolar, como casos de obstrução das vias aéreas, desmaios, quedas e convulsões. As orientações são apresentadas de maneira prática e acessível, incentivando a participação dos educadores e demais servidores, que têm a oportunidade de vivenciar situações simuladas e aprender as técnicas corretas de atendimento.

A capacitação é desenvolvida em parceria com a Editora Brasil Cultural e tem como foco preparar os profissionais para agir com rapidez e segurança em situações de emergência envolvendo alunos e toda a comunidade escolar. A iniciativa visa garantir que haja pessoas capacitadas para prestar os primeiros socorros até a chegada de atendimento especializado.

A secretária de Educação, Vera Terra, acompanhou a formação, que reforça a importância do cuidado com a vida e do preparo adequado dentro do ambiente escolar. A iniciativa representa mais um passo na construção de escolas mais seguras, acolhedoras e prontas para lidar com imprevistos, promovendo um ambiente educacional mais protegido para crianças, adolescentes e profissionais.

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