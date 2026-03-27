SemedÂ promoveÂ capacitaÃ§Ã£o em primeiros socorros naÂ rede municipal de ensino de AnastÃ¡cio

A iniciativa visa garantir que haja pessoas capacitadas para prestar os primeiros socorros atÃ© a chegada de atendimento especializado / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de AnastÃ¡cio

A Secretaria Municipal de Educação de Anastácio está realizando uma capacitação em primeiros socorros voltada a todos os profissionais da rede, atendendo às exigências da Lei Lucas (Lei nº 13.722/2018). A ação teve início na quinta-feira (26) e continua nesta sexta (27), no Centro de Convenções, reunindo os participantes em grupos para as formações, que acontecem tanto no salão de entrada quanto no plenário.

Durante o treinamento, são trabalhados conteúdos essenciais para o dia a dia escolar, como casos de obstrução das vias aéreas, desmaios, quedas e convulsões. As orientações são apresentadas de maneira prática e acessível, incentivando a participação dos educadores e demais servidores, que têm a oportunidade de vivenciar situações simuladas e aprender as técnicas corretas de atendimento.

A capacitação é desenvolvida em parceria com a Editora Brasil Cultural e tem como foco preparar os profissionais para agir com rapidez e segurança em situações de emergência envolvendo alunos e toda a comunidade escolar. A iniciativa visa garantir que haja pessoas capacitadas para prestar os primeiros socorros até a chegada de atendimento especializado.

A secretária de Educação, Vera Terra, acompanhou a formação, que reforça a importância do cuidado com a vida e do preparo adequado dentro do ambiente escolar. A iniciativa representa mais um passo na construção de escolas mais seguras, acolhedoras e prontas para lidar com imprevistos, promovendo um ambiente educacional mais protegido para crianças, adolescentes e profissionais.

antaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!