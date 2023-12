Senadora Tereza Cristina fortalece base política com filiação da empresária Cynthia Figueiredo

Tereza Cristina assinou filiações / Assessoria/ Divulgação

Em um ato político de significativa importância, a senadora Tereza Cristina, do Partido Progressista (PP), formalizou a filiação da empresária anastaciana, Cynthia Figueiredo. A cerimônia, ocorrida na última sexta-feira, contou com a presença de diversas autoridades, consolidando a posição de Cynthia como uma promissora força feminina no partido, com vistas às eleições de 2024.

Cynthia Figueiredo, reconhecida por sua trajetória como ativista social e ex-secretária de Assistência Social na gestão de seu esposo, Douglas Figueiredo, traz consigo uma bagagem significativa de realizações. Fundadora da APAE de Anastácio, foi uma peça-chave na articulação de projetos sociais relevantes, destacando-se à frente do programa de qualificação profissional "Mão que Constrói".

A empresária também dirigiu com sucesso o programa de desfavelamento do acampamento Nova Esperança, resultando na construção do residencial Cristo Rei. Além disso, foi responsável por criar e implementar o programa "Cesta da Gente", beneficiando inúmeras famílias em situação de vulnerabilidade social na região.

No setor privado, Cynthia atua de forma destacada na pecuária e é empreendedora no ramo de combustíveis, consolidando sua presença e influência na economia local

O convite da Senadora Tereza Cristina para a filiação de Cynthia Figueiredo é estratégico e visa fortalecer a representatividade feminina no partido, bem como potencializar a base política para as eleições de 2024. O evento, que contou com a presença do deputado Jamilson Name (PSDB), do Secretário Geral do PP, Marco Aurélio Santullo, e do ex-prefeito Douglas Figueiredo, marcou um momento de convergência de forças políticas em prol de um futuro promissor no PP.